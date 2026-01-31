北市爆今年國內首例漢他病毒死亡 議員揭台北動物之家成「米奇樂園」

動保處指出，全面設置金屬製飼料桶防止鼠患。（動保處提供）

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市大安區昨（30日）發生國內今年首例漢他病毒感染，不幸身亡。台北市議員陳宥丞指出，台北市動物之家也有老鼠猖獗問題，甚至有志工、民眾投訴被咬，原本要給毛小孩的避風港竟成「米奇樂園」。台北市動保處說，將持續透過杜絕食物來源方式防治鼠患。

陳宥丞表示，動物之家本該是毛小孩等待新家的避風港，竟長期鼠患肆虐，光天化日之下成群的老鼠在籠舍旁亂竄，甚至在溜狗區驚見被狗咬死的老鼠屍體。這種惡劣環境，原本有意認養的民眾可能打退堂鼓，更有志工被咬傷，無疑讓原本就緊繃的收容量能雪上加霜。

動保處說，動物之家中繼園區鄰近垃圾處理廠，鼠患問題無法根除，2024年起園區內設置一百組捕鼠器進行物理性捕鼠，並定期巡檢更新餌料及加強物理捕鼠效果。落實飼料餵食完畢即收拾清潔，減少老鼠食物來源，並於飼料儲藏區域等鼠患熱區設置黏鼠板及捕鼠籠加強捕鼠，並全面設置金屬製飼料桶防止鼠患。

動保處指出，收容犬隻每月均有吃心絲蟲預防藥物，每年至少2次會投予外寄生蟲預防藥物，已於去（2025）年11月完成所有去犬隻外寄生蟲預防藥物投藥，並針對有感染症狀犬隻加強投予。

目前新建動物之家預計明（2027）年9月完工，對於飼料保存及垃圾存放也有完整規劃，將持續以杜絕食物來源方式防治鼠患。動保處考量動物之家附近環境生態佳，擔憂損及環境或誤抓其他野生動物，也擔心狗會誤食等狀況之下，目前先以杜絕食物來源控制此為主要處理方式。

