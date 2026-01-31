台北爆今年首例「漢他病毒」死亡 環境部教防鼠3不原則

環境部提醒，防治老鼠不能只靠老鼠藥，更需要「鬥智」，落實防鼠3不原則，安心過好年。（圖由環境部提供）

〔記者黃宜靜／台北報導〕台北市大安區驚傳今（2026）年首例漢他病毒死亡病例，立刻引發關注；環境部提醒，防治老鼠不能只靠老鼠藥，更需要「鬥智」，應落實「不讓鼠來」、「不讓鼠吃」及「不讓鼠住」的防鼠3不原則，安心過好年。

環境部日前舉辦記者會邀請台灣大學昆蟲學系名譽教授徐爾烈教導防鼠原則。他表示，國內居家常見的老鼠主要有3種，體型由大到小分別為：「溝鼠」、「屋頂鼠」以及「家鼷鼠」。老鼠雖然視力不佳，但嗅覺、聽覺與觸覺極為靈敏，且具有強大的學習能力與鑽洞本領，只要大於10元硬幣（約2公分）的孔洞，老鼠就能輕易鑽入，家鼷鼠甚至更小的縫隙也能通過。

徐爾烈強調，防鼠必須從環境管理下手，落實居家防鼠「三不原則」，首先是「不讓鼠來」，檢查居家環境的孔洞、門縫及通風口。任何大於2公分的縫隙都應填補，排水孔應加裝孔徑小於 1公分的金屬網，若門縫過大可加裝金屬擋板；再來是「不讓鼠吃」，食物必須密封保存於玻璃或金屬容器中，廚餘桶務必加蓋，寵物飼料在餵食後應立即收好；最後是「不讓鼠住」，民眾應清理庫房死角，避免堆積雜物，不讓老鼠築巢。

徐爾烈提醒，若老鼠已進入家中，建議優先採取「物理防治」，將捕鼠籠沿著牆角放置，不要經常變動位置，以免引起老鼠戒心。若物理防治效果有限，才考慮使用「化學防治」（殺鼠劑）作為最後手段，避免使用黏鼠板，以免誤傷其他動物或造成清理困難。

環境部提醒民眾，若捕獲老鼠或發現鼠屍，應配戴口罩與手套，將鼠屍以雙層垃圾袋密封後，交付垃圾車清運；而被老鼠污染的環境，則可使用稀釋漂白水進行消毒。但若居家鼠患嚴重，建議尋求領有許可證的專業病媒防治業協助，民眾可以上環境部「環境用藥許可證及病媒防治業網路查詢系統」查詢合格業者資訊。

