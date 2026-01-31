健康網》每天運動40分鐘防失智 醫揭最護腦5運動

台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述國外研究指出，每天規律運動40分鐘如騎腳踏車等，可減緩腦容量下降，也有助延緩大腦老化；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕發現容易忘東忘西時，許多人都會擔心是否出現腦退化，甚至未來會不會失智。台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述國外研究指出，每天規律運動40分鐘，可讓腦部血流重新分配，促進腦部微血管的新生，減緩腦容量下降、延緩大腦老化。此外，運動也有助肌肉收縮、提升心肺負荷，並推薦快走、騎腳踏車、游泳、跳舞、太極等運動，對於保護大腦效果佳。

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文指出，根據2026年1篇發表在《European Review of Aging and Physical Activity》的大型研究，分析59項隨機對照試驗、逾5000位受試者，運動與受其腦容量、整體認知功能的關聯性。結果發現，規律運動的人，腦容量下降速度明顯較慢，沒有運動的人，腦部萎縮則會持續。

此外，張家銘也提及，研究發現，運動組的腦容量沒有明顯增加，可是對照組的腦容量卻明顯下降，顯示運動讓大腦老化的速度減慢，而對對大腦最有幫助的運動時間，則是每次40- 60分鐘，有助神經滋養因子穩定釋放，腦部血流重新分配、代謝調節完整。

另，他進一步提及，研究裡有一個特別重要的觀察發現，年紀越大、運動介入時間越長、遵從度越高的人，保護腦部效果越明顯。也就是說，當身體長期感受到穩定的活動節奏，神經系統會把資源放在維持結構、修復連線上，腦容量就能被留住，記憶力會較穩、思考較清楚、情緒較平穩，失智風險相對較低，壓力調節較好，生活自主性也比較高。

至於如何讓運動發揮護腦最大效益，張家銘建議掌握以下3重點：

●每次運動40-60分鐘：運動對大腦來說，運動很像煮一鍋湯，水滾只是開始，味道要煮進去需要時間，每次進行40-60 分鐘，可讓身體完成一次完整的分子調整，而不是匆匆結束。

●選擇全身一起動的運動：能同時動到肌肉、呼吸與協調的活動，對大腦回饋最大。如快走、騎腳踏車、游泳、跳舞、太極等，這些身體整合度高的運動，對於保護大腦最有效。

●養成規律運動習慣：從分子醫學來看，規律本身就是一種安全訊號，讓神經系統願意把資源放在修復，而不是一直處在消耗狀態。對大腦來說，穩定的能量來源，比短時間刺激來得重要得多。

