自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》每天運動40分鐘防失智 醫揭最護腦5運動

2026/01/31 16:02

台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述國外研究指出，每天規律運動40分鐘如騎腳踏車等，可減緩腦容量下降，也有助延緩大腦老化；情境照。（圖取自freepik）

台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述國外研究指出，每天規律運動40分鐘如騎腳踏車等，可減緩腦容量下降，也有助延緩大腦老化；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕發現容易忘東忘西時，許多人都會擔心是否出現腦退化，甚至未來會不會失智。台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述國外研究指出，每天規律運動40分鐘，可讓腦部血流重新分配，促進腦部微血管的新生，減緩腦容量下降、延緩大腦老化。此外，運動也有助肌肉收縮、提升心肺負荷，並推薦快走、騎腳踏車、游泳、跳舞、太極等運動，對於保護大腦效果佳。

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文指出，根據2026年1篇發表在《European Review of Aging and Physical Activity》的大型研究，分析59項隨機對照試驗、逾5000位受試者，運動與受其腦容量、整體認知功能的關聯性。結果發現，規律運動的人，腦容量下降速度明顯較慢，沒有運動的人，腦部萎縮則會持續。

此外，張家銘也提及，研究發現，運動組的腦容量沒有明顯增加，可是對照組的腦容量卻明顯下降，顯示運動讓大腦老化的速度減慢，而對對大腦最有幫助的運動時間，則是每次40- 60分鐘，有助神經滋養因子穩定釋放，腦部血流重新分配、代謝調節完整。

另，他進一步提及，研究裡有一個特別重要的觀察發現，年紀越大、運動介入時間越長、遵從度越高的人，保護腦部效果越明顯。也就是說，當身體長期感受到穩定的活動節奏，神經系統會把資源放在維持結構、修復連線上，腦容量就能被留住，記憶力會較穩、思考較清楚、情緒較平穩，失智風險相對較低，壓力調節較好，生活自主性也比較高。

至於如何讓運動發揮護腦最大效益，張家銘建議掌握以下3重點：

每次運動40-60分鐘：運動對大腦來說，運動很像煮一鍋湯，水滾只是開始，味道要煮進去需要時間，每次進行40-60 分鐘，可讓身體完成一次完整的分子調整，而不是匆匆結束。

選擇全身一起動的運動：能同時動到肌肉、呼吸與協調的活動，對大腦回饋最大。如快走、騎腳踏車、游泳、跳舞、太極等，這些身體整合度高的運動，對於保護大腦最有效。

養成規律運動習慣：從分子醫學來看，規律本身就是一種安全訊號，讓神經系統願意把資源放在修復，而不是一直處在消耗狀態。對大腦來說，穩定的能量來源，比短時間刺激來得重要得多。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中