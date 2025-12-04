健康網》濕氣入侵有「跡」可循 中醫教戰「讀」懂自己

翰醫堂中醫診所中醫師指出，從疲倦、浮腫，到腸胃脹氣、頭重、皮膚暗沉等，都可能是體內「濕」堆積所發出的警訊。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕水濕體質常見警訊，1分鐘帶你快速辨識身體是否被「濕」困住！翰醫堂中醫診所中醫師於臉書專頁發文指出，濕氣常讓人覺得身體沉重、腸胃不適、容易水腫，但其實水濕體質的訊號比想像中更廣。從疲倦、浮腫，到腸胃脹氣、頭重、皮膚暗沉等，都可能是體內「濕」堆積所發出的警訊。

1.全身感受

．身體沉重、易倦怠、疲勞感明顯。

．下肢或眼皮容易水腫。

．體質偏冷、怕冷。

2.消化系統變化

．胃脘脹滿、食慾不佳。

．腸胃脹氣、腸鳴「咕嚕咕嚕」。

．容易腹瀉或稀便，也可能與便秘交替出現。

3.泌尿系統訊號

．小便不順或頻繁。

．尿量偏少、伴隨浮腫。

4.頭部相關不適

．頭暈、頭重如裹、悶脹感。

．偏頭痛、天氣變化時更明顯（氣象病）。

．早晨眼部浮腫。

5.皮膚表現

．臉部或四肢浮腫（泡泡狀水腫）。

．濕疹、紅疹、皮膚搔癢。

．膚色偏暗、顯得蠟黃。

6.其他常見情況

．眩暈、耳鳴、容易暈車。

．關節腫脹、痠痛（濕痹）。

．女性月經不暢、經痛、白帶偏多。

中醫師提醒，水濕與日常作息、飲食、體質都有關，若發現自己有以上多項狀況，也不需要驚慌。透過專業評估與調理，就能循序改善體內環境！

