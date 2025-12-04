限制級
健康網》濕氣入侵有「跡」可循 中醫教戰「讀」懂自己
〔健康頻道／綜合報導〕水濕體質常見警訊，1分鐘帶你快速辨識身體是否被「濕」困住！翰醫堂中醫診所中醫師於臉書專頁發文指出，濕氣常讓人覺得身體沉重、腸胃不適、容易水腫，但其實水濕體質的訊號比想像中更廣。從疲倦、浮腫，到腸胃脹氣、頭重、皮膚暗沉等，都可能是體內「濕」堆積所發出的警訊。
1.全身感受
．身體沉重、易倦怠、疲勞感明顯。
．下肢或眼皮容易水腫。
．體質偏冷、怕冷。
2.消化系統變化
．胃脘脹滿、食慾不佳。
．腸胃脹氣、腸鳴「咕嚕咕嚕」。
．容易腹瀉或稀便，也可能與便秘交替出現。
3.泌尿系統訊號
．小便不順或頻繁。
．尿量偏少、伴隨浮腫。
4.頭部相關不適
．頭暈、頭重如裹、悶脹感。
．偏頭痛、天氣變化時更明顯（氣象病）。
．早晨眼部浮腫。
5.皮膚表現
．臉部或四肢浮腫（泡泡狀水腫）。
．濕疹、紅疹、皮膚搔癢。
．膚色偏暗、顯得蠟黃。
6.其他常見情況
．眩暈、耳鳴、容易暈車。
．關節腫脹、痠痛（濕痹）。
．女性月經不暢、經痛、白帶偏多。
中醫師提醒，水濕與日常作息、飲食、體質都有關，若發現自己有以上多項狀況，也不需要驚慌。透過專業評估與調理，就能循序改善體內環境！
