自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》三高飲食指南一次看 營養師推高血壓排鈉2法

2025/12/04 07:23

營養師楊斯涵指出，高血壓飲食除須注意攝取好澱粉、多蔬果、原型食物外，也應注意少醬料、不喝湯，避免攝入高鹽醬料與高鈉湯頭；示意圖。（圖取自freepik）

營養師楊斯涵指出，高血壓飲食除須注意攝取好澱粉、多蔬果、原型食物外，也應注意少醬料、不喝湯，避免攝入高鹽醬料與高鈉湯頭；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕受三高所困的你，是否飲食百般小心翼翼卻總是難以控制？營養師楊斯涵分享，三高各有合適的飲食，吃對重點才能控制好血糖、血壓與血脂。舉例來說，高血糖建議採行地中海飲食法則，盡量不吃紅肉、加工食品與甜食；高血脂應著重選擇好油，注意限制糖分與飲酒等；至於常見的高血壓，則推薦採行得舒飲食，尤應注意鈉的攝取，飲食最好避免沾醬、不喝湯。

楊斯涵於臉書專頁「楊斯涵營養師的美味生活」發文表示，高血糖、高血壓、高血脂等三高飲食指南各不同，並具體建議說明如下：

●高血糖飲食—地中海飲食原則

每天可吃蔬菜、水果、全穀類、豆類、堅果和橄欖油；每週吃3次魚類和海鮮，奶製品如優格、起司、牛奶等，建議每週吃1-2次。此外，應盡量不吃紅肉、加工食品、甜點和含糖飲料。

至於高血糖患者飲食調整，建議須注意碳水化合物、水果、油脂的攝取份量，以免血糖升高、攝入過多脂肪；尤其紅酒應謹慎、適量飲用，以紅酒1當量=120c.c.來說，男生2當量/天、女生1當量/天。

●高血壓飲食—得舒飲食原則

選擇攝取好澱粉，至少一餐選擇地瓜、燕麥、全麥吐司、糙米粥、五穀飯等富含纖維質及鉀的粗食助排鈉；多吃彩虹蔬果，以補足一天5蔬果；多吃原型食物少加工。

另，飲食應注意少醬料、不喝湯，避免攝入高鹽醬料與高鈉湯頭。購買包裝食品前，應先閱讀營養標示的鈉含量，並注意成分中是否有小蘇打、味精等成分；多攝取好油與堅果，增加單元不飽和脂肪酸的攝取。

●高血脂飲食—選擇好油

與其完全不吃油，不如選擇富含單元不飽和脂肪酸的好油，如初榨橄欖油、苦茶油、酪梨油等；並增加攝取魚油、亞麻仁油、紫蘇油等ω-3脂肪酸；可提升「好膽固醇」（高密度膽固醇）的大豆製品與豆類：以及可降低低密度膽固醇（壞膽固醇）並增加飽足感高纖食物，如燕麥、木耳等。

此外，也提醒應注意糖份，避免攝取過多精製甜食、含糖飲料、糖果、糕餅、水果罐頭等加糖製品，新鮮水果屬醣類，也應避免過量；但可多吃如五穀飯、地瓜等未精緻的全穀雜糧類。另，因飲酒不利血脂控制應避免，控制體重也能有效降低三酸甘油酯濃度。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中