健康網》三高飲食指南一次看 營養師推高血壓排鈉2法

營養師楊斯涵指出，高血壓飲食除須注意攝取好澱粉、多蔬果、原型食物外，也應注意少醬料、不喝湯，避免攝入高鹽醬料與高鈉湯頭；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕受三高所困的你，是否飲食百般小心翼翼卻總是難以控制？營養師楊斯涵分享，三高各有合適的飲食，吃對重點才能控制好血糖、血壓與血脂。舉例來說，高血糖建議採行地中海飲食法則，盡量不吃紅肉、加工食品與甜食；高血脂應著重選擇好油，注意限制糖分與飲酒等；至於常見的高血壓，則推薦採行得舒飲食，尤應注意鈉的攝取，飲食最好避免沾醬、不喝湯。

楊斯涵於臉書專頁「楊斯涵營養師的美味生活」發文表示，高血糖、高血壓、高血脂等三高飲食指南各不同，並具體建議說明如下：

●高血糖飲食—地中海飲食原則

每天可吃蔬菜、水果、全穀類、豆類、堅果和橄欖油；每週吃3次魚類和海鮮，奶製品如優格、起司、牛奶等，建議每週吃1-2次。此外，應盡量不吃紅肉、加工食品、甜點和含糖飲料。

至於高血糖患者飲食調整，建議須注意碳水化合物、水果、油脂的攝取份量，以免血糖升高、攝入過多脂肪；尤其紅酒應謹慎、適量飲用，以紅酒1當量=120c.c.來說，男生2當量/天、女生1當量/天。

●高血壓飲食—得舒飲食原則

選擇攝取好澱粉，至少一餐選擇地瓜、燕麥、全麥吐司、糙米粥、五穀飯等富含纖維質及鉀的粗食助排鈉；多吃彩虹蔬果，以補足一天5蔬果；多吃原型食物少加工。

另，飲食應注意少醬料、不喝湯，避免攝入高鹽醬料與高鈉湯頭。購買包裝食品前，應先閱讀營養標示的鈉含量，並注意成分中是否有小蘇打、味精等成分；多攝取好油與堅果，增加單元不飽和脂肪酸的攝取。

●高血脂飲食—選擇好油

與其完全不吃油，不如選擇富含單元不飽和脂肪酸的好油，如初榨橄欖油、苦茶油、酪梨油等；並增加攝取魚油、亞麻仁油、紫蘇油等ω-3脂肪酸；可提升「好膽固醇」（高密度膽固醇）的大豆製品與豆類：以及可降低低密度膽固醇（壞膽固醇）並增加飽足感高纖食物，如燕麥、木耳等。

此外，也提醒應注意糖份，避免攝取過多精製甜食、含糖飲料、糖果、糕餅、水果罐頭等加糖製品，新鮮水果屬醣類，也應避免過量；但可多吃如五穀飯、地瓜等未精緻的全穀雜糧類。另，因飲酒不利血脂控制應避免，控制體重也能有效降低三酸甘油酯濃度。

