健康 > 傷病癌症 > 外傷

健康網》搭郵輪竟便秘 動手自救釀大出血「不敢再搭」

2026/03/12 14:09

有位60多歲年長者上郵輪玩樂，僅3天便釀成嚴重便秘；雪上加霜的是，他試圖用手摳，竟大出血。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

有位60多歲年長者上郵輪玩樂，僅3天便釀成嚴重便秘；雪上加霜的是，他試圖用手摳，竟大出血。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕義大醫院大腸直腸外科主任在臉書粉專「陳致一醫師」談一個特殊個案：有位60多歲辛苦了一輩子的男性，買了豪華郵輪船票，帶著太太，想要好好享受一下生活，不料竟釀成一場驚魂記。郵輪上美食盛宴特別多，他放縱地大吃大喝三天後，竟然造成嚴重便秘，卡在廁所動彈不得。

他想透過「動手自救」，不料一個摳得太猛，一陣劇痛伴隨噴射狀大出血，不僅自己無力，還嚇壞了一旁的太太。郵輪上的醫師判斷情況太嚴重，僅能暫時吞服止痛藥、止血藥等藥物。待郵輪一靠岸，船醫火速開立轉診單，協助我們大哥立刻直奔我們門診求助。

只見大哥面容憂愁，坐立難安，雙腳略略發抖而視線無法集中，呼吸急促且微微滲汗，完全符合急性痔瘡發作的各種症狀。陳致一檢視過後，我們馬上轉診至急診，在急診室同仁的幫忙下進行術前評估及安排床位。

詳細地麻醉評估後，手術很快地進行，即便面對最棘手的「第四級脫垂痔瘡」，我們團隊依然採用「精準微創」的技術，把脫垂在外沾滿鮮血的碩大痔瘡移除，還大哥一朵美麗的菊花。大哥重展笑顏，直呼「再也不坐郵輪了。」

衛生福利部嘉義醫院衛教資料說明，痔瘡以距肛門口約1.5公分的齒狀線為界，分為內外痔，內外痔同時存在者稱為混合痔，最為常見。

內痔的主要症狀是肛門脫垂及排便時出血，會造成肛門癢及濕潤感，肛門卡著東西的異物感及排便不完全的感覺。出血程度輕者僅在擦拭肛門時有輕微的血跡，嚴重者可能血滴滿整個馬桶，經常性的出血甚至會造成慢性貧血。

外痔的主要症狀是肛門周圍的腫脹及疼痛，有的人平時症狀輕微，但在喝酒、嗜食麻辣、睡眠不足或生理期來之前，痔瘡會急性發作，可能會腫痛到坐立難安，嚴重影響生活品質。

