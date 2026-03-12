12名男性就有1人色盲 研究：膀胱癌死亡率高52％

研究指出膀胱癌常見早期症狀為「無痛性血尿」，但色盲者可能較難辨識尿液顏色異常，增加延誤就醫與診斷的風險；示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國史丹佛大學研究發現，色盲患者若罹患膀胱癌，其20年內死亡率比視力正常者高出52%。研究指出，原因可能與色盲者較難辨識血尿這一早期症狀，進而與延誤診斷的風險增加有關。

科學網站《Science Daily》報導，根據《自然健康》（Nature Health）刊載的最新研究，史丹佛大學團隊利用包含全球上億份紀錄的大型醫療資料庫（TriNetX）進行分析。研究人員指出，同時患有色盲與膀胱癌的患者，其長期生存率顯著低於視力正常者，這反映出視覺辨識困難可能影響了癌症的早期發現。

請繼續往下閱讀...

臨床統計顯示，約80%至90% 的膀胱癌患者最初症狀為無痛性血尿。然而，一項對照實驗證實，視力正常者辨識樣本出血的準確率達99%，但色盲受試者僅有70%。研究人員認為，這種辨識落差可能導致患者在診斷時已屬較晚期，並與較低的生存率存在關聯。

男性族群高度重疊 12人就有1人視覺缺陷

這項健康議題在男性族群中表現尤為顯著。全球每12名男性就有1人患有色盲，而男性罹患膀胱癌的機率約為女性的4倍。相較於症狀多元的大腸癌，膀胱癌初期往往僅有血尿這項視覺指標。研究人員分析，由於多數色盲者在日常生活中功能正常，常會無意識地忽略尿液顏色異常，進而增加延誤診斷的機率。

研究團隊強調，由於許多色盲患者未曾接受正式診斷，此項研究中觀察到的死亡率差異可能被低估。史丹佛大學教授拉西米（Ehsan Rahimy）建議，醫師在篩檢流程中應詢問患者的辨色狀況，並鼓勵色盲者在例行健康檢查中定期進行尿液檢測，以彌補肉眼辨識的限制。目前的處理方案旨在透過規律的生化檢測，提升特定族群的早期偵測率。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法