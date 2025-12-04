健康網》冬日暖陽暗藏傷害 醫授4招防曬護雙眼

高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻提醒，若想避免眼睛乾澀、畏光，甚至黃斑部受損，冬季也需落實配戴墨鏡等眼睛防曬；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕冬天陽光看似溫和，實則紫外線強度並不亞於夏季。高雄五福諾貝爾眼科診所院長、眼科醫師粘靖旻提醒，冬季因陽光角度低、空氣透明度高，加上地面反射強，更容易造成眼睛「被曬傷」。若想避免乾澀、畏光，甚至黃斑部受損，冬季也需落實眼睛防曬，掌握4大保護重點十分關鍵。

粘靖旻在臉書粉「粘靖旻眼科女醫師 高雄五福諾貝爾院長 屏東 東港 近視雷射 白內障手術」指出，冬日暖陽雖令人感到舒適，但紫外線對眼睛的傷害是累積且不可逆的。多一分保護，就是替未來視力留下一分本錢。因此冬季戶外活動時，務必記得配戴墨鏡、選擇寬帽簷帽子、避開紫外線高峰時段，並從飲食補充護眼營養素。

請繼續往下閱讀...

守護靈魂之窗這樣做

●墨鏡不是夏天專利

冬天更要戴！建議選擇能阻擋99-100%UVA、UVB的太陽眼鏡。鏡片顏色以灰色、棕色為佳，但不宜過深，以免瞳孔放大反而讓更多紫外線進入。鏡框以大框、有側邊防護者最佳，能避免光線從側面直射，尤其在雪地、海邊、高山等反射強烈環境更是必備。

●寬帽簷帽子，物理防護最有效

帽簷至少7-10公分，可阻擋約50%自上方照射的紫外線，搭配墨鏡效果更佳，形成雙重防護。冬季戴帽子除了保暖，也能有效減少眼睛受光刺激。

●避開紫外線高峰時段

即使在冬季，上午10時至下午2時的紫外線仍最強。戶外活動最好安排於清晨或傍晚；若無法避開高峰時段，更要落實眼睛防護配備。

●補充護眼營養素，從內而外提升保護力

葉黃素、玉米黃素、維生素C、維生素E、Omega-3脂肪酸等能幫助眼睛抵抗紫外線引起的氧化壓力。建議多攝取深綠色蔬菜如菠菜、羽衣甘藍，及胡蘿蔔、南瓜等黃橘色蔬果，並適量食用堅果及深海魚類，為眼睛建立穩固的內在防禦。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法