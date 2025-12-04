自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

健康網》冬日暖陽暗藏傷害 醫授4招防曬護雙眼

2025/12/04 08:23

高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻提醒，若想避免眼睛乾澀、畏光，甚至黃斑部受損，冬季也需落實配戴墨鏡等眼睛防曬；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻提醒，若想避免眼睛乾澀、畏光，甚至黃斑部受損，冬季也需落實配戴墨鏡等眼睛防曬；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕冬天陽光看似溫和，實則紫外線強度並不亞於夏季。高雄五福諾貝爾眼科診所院長、眼科醫師粘靖旻提醒，冬季因陽光角度低、空氣透明度高，加上地面反射強，更容易造成眼睛「被曬傷」。若想避免乾澀、畏光，甚至黃斑部受損，冬季也需落實眼睛防曬，掌握4大保護重點十分關鍵。

粘靖旻在臉書粉「粘靖旻眼科女醫師 高雄五福諾貝爾院長 屏東 東港 近視雷射 白內障手術」指出，冬日暖陽雖令人感到舒適，但紫外線對眼睛的傷害是累積且不可逆的。多一分保護，就是替未來視力留下一分本錢。因此冬季戶外活動時，務必記得配戴墨鏡、選擇寬帽簷帽子、避開紫外線高峰時段，並從飲食補充護眼營養素。

守護靈魂之窗這樣做

●墨鏡不是夏天專利

冬天更要戴！建議選擇能阻擋99-100%UVA、UVB的太陽眼鏡。鏡片顏色以灰色、棕色為佳，但不宜過深，以免瞳孔放大反而讓更多紫外線進入。鏡框以大框、有側邊防護者最佳，能避免光線從側面直射，尤其在雪地、海邊、高山等反射強烈環境更是必備。

●寬帽簷帽子，物理防護最有效

帽簷至少7-10公分，可阻擋約50%自上方照射的紫外線，搭配墨鏡效果更佳，形成雙重防護。冬季戴帽子除了保暖，也能有效減少眼睛受光刺激。

●避開紫外線高峰時段

即使在冬季，上午10時至下午2時的紫外線仍最強。戶外活動最好安排於清晨或傍晚；若無法避開高峰時段，更要落實眼睛防護配備。

●補充護眼營養素，從內而外提升保護力

葉黃素、玉米黃素、維生素C、維生素E、Omega-3脂肪酸等能幫助眼睛抵抗紫外線引起的氧化壓力。建議多攝取深綠色蔬菜如菠菜、羽衣甘藍，及胡蘿蔔、南瓜等黃橘色蔬果，並適量食用堅果及深海魚類，為眼睛建立穩固的內在防禦。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中