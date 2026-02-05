自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健檢好好看》抽血報告怎麼看？3分鐘看懂「缺鐵」

2026/02/05 09:00

很多人看到健檢報告中，血液檢查的「鐵（Fe）」、「鐵蛋白（Ferritin）」、「運鐵蛋白（Transferrin）」被判定不足，緊張不已。（合成圖，取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕在看過血液檢驗報告後，卻被判定缺鐵？泰祐診所院長周原平在臉書粉專「周原平醫師 泰祐診所」表示，醫師說「你可能缺鐵」，但拿到的抽血報告上寫著滿滿的「鐵（Fe）」、「鐵蛋白（Ferritin）」、「運鐵蛋白（Transferrin）」，到底誰是誰？數值高高低低又代表什麼意思？別被專有名詞嚇到了！周原平用「物流系統」的概念，3分鐘就能輕鬆搞懂。

身體裡的「鐵質物流公司」

想像我們的造血系統就是一間大工廠，而鐵質的代謝就像是一套貨運流程：

鐵（Fe）：「貨物」 造血的原料，最珍貴的資源。

鐵蛋白（Ferritin）：「倉庫庫存」 把貨物（鐵）包裝好，貯存在細胞倉庫裡備用。

運鐵蛋白（Transferrin）：「載貨卡車」 負責在血液公路上奔馳，把鐵運送到骨髓工廠去造血。

兩種常見的「缺鐵」狀況

看報告時，就像在看這間物流公司的營運報表，通常會出現兩種劇本：

真的沒貨了！「單純性缺鐵」是最常見的狀況。倉庫空了，市面上也沒貨，老闆只好派出更多卡車去搶貨。

●鐵（Fe）：下降（沒貨物）。

●鐵蛋白（Ferritin）：下降（庫存空了）。

●運鐵蛋白（Transferrin）：上升（派出超多卡車想找貨）。

●運鐵飽和度（TSAT）： 下降（卡車都是空車，載貨率低）。

有貨但出不去！則是「鐵質利用不佳」。這比較常發生在身體有「發炎」狀況時。明明倉庫（鐵蛋白）還有貨，但因為身體發炎，保全（Hepcidin）會把倉庫大門（FPN1）緊緊關上，不讓鐵出來。

●鐵蛋白（Ferritin）： 正常或偏高（倉庫其實是滿的）。

●運鐵飽和度（TSAT）： 下降（卡車依然載不到貨）。

簡單說，這就像是倉庫大門深鎖，卡車司機在外面乾著急，明明有原料卻無法運去造血。周原平總結，看懂這三個指標，就能分辨你是「真的缺鐵」還是「身體發炎導致鐵送不到位」。 下次看到報告時，試著把這些數值套進「貨物、倉庫、卡車」的場景想一想，是不是瞬間就清晰了呢？

泰祐診所院長周原平。（圖取自臉書）

