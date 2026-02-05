自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》不說教也能讓長輩改掉NG吃法 醫授4招

2026/02/05 08:29

健康網》不說教也能讓長輩改掉NG吃法 醫授4招

五色蔬果絕對比醬菜健康有營養，洪永祥診所院長洪永祥表示，要長輩飲食有滋有味也是有策略，切記不要說教；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕銀髮族對於飲食最常回話：「都吃一輩子都沒什麼事，現在的人就是毛病多」言下之意根本聽不進勸告。洪永祥診所院長洪永祥表示，要長輩飲食有滋有味也是有策略。

洪永祥在臉書專頁「洪永祥診所」發文分享，當每位長輩被嫌棄所吃的食物時，大都不太高興，而陪他們一輩子的肉鬆、稀飯、醬瓜、豆腐乳都被點名不健康，一下子食慾大降。以下是洪永祥提供的4招，針對長輩生理特性的正確飲食策略：

●蛋白質要「選軟、選原、選質」長輩不是不能吃肉，而是要吃對肉：
既然肉鬆傷身，那就選更好吸收、不傷腎臟的原型蛋白質。

洪永祥建議，以豆腐、豆漿、雞蛋、魚肉為主。這些食物質地軟嫩，非常適合牙口不好的長輩。而魚肉富含Omega-3脂肪酸，能抗發炎、保護心血管，對肝臟代謝也更有利。

●「彩虹五色」蔬菜：是肝臟的天然解毒劑，這類天然的抗氧化物質對身體最好，與其吃醃漬到發黃的酸菜，不如吃五顏六色的新鮮蔬菜。

洪永祥建議，每天至少吃3種不同顏色的蔬菜，像是綠色的菠菜、紅色的紅蘿蔔、紫色的茄子）。 根據《營養學進展》（Advances in Nutrition）研究，十字花科蔬菜（如花椰菜、高麗菜）含有硫代葡萄糖苷，能幫助肝臟提升解毒酶的活性。

●澱粉換個顏色：給血糖設個緩衝墊，白稀飯雖然好吞，但會讓血糖像坐雲霄飛車。現在換個方式煮，口感更好、更有飽足感。

洪永祥建議，在白米中加入燕麥、地瓜、南瓜或糙米。如果長輩覺得口感太硬，可以先將穀類浸泡一晚，或者用壓力鍋煮得綿軟。這樣料理下，膳食纖維能穩定血糖，間接減輕腎臟過濾高血糖的壓力。

●聰明調味：用「香」取代「鹹」要讓長輩放棄醬油膏，你得給他更香的替代品。

洪永祥建議，大量使用天然辛香料，如：蔥、薑、蒜、香菜、九層塔、洋蔥。秘密武器是善用酸味（檸檬、白醋、番茄）和甜味（紅棗、枸杞、新鮮水果泥）。酸味可以誘發唾液分泌，讓長輩覺得食物更有味道，進而減少鹽分的攝取。

洪永祥指出，不要在「吃」這件事上與長輩較勁，他們真的這樣吃了幾十年，最好的方式不是說教，而是「參與」，試著親手煮一碗「鮮魚南瓜粥」，用魚肉的鮮和南瓜的甜，取代肉鬆和醬瓜。當長輩發現「原來不加鹽也這麼好吃」的時候，你就是他們肝臟與腎臟最好的守護神。

