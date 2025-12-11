自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》夜間頻尿 影響睡眠？中醫角度談頻尿

2025/12/11 16:09

隨著氣溫降低，不少男性出現夜間頻尿，必須離開溫暖被窩，相當惱人。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

隨著氣溫降低，不少男性出現夜間頻尿，必須離開溫暖被窩，相當惱人。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近期氣溫降低，是否讓你感覺特別想跑廁所呢？中醫師林以正在臉書粉專「東門中醫」以中醫角度談「夜間頻尿」的狀況，並且提出可以考慮服用的藥方。

林以正表示，最近很多人有夜間頻尿的困擾，影響睡眠品質。除了叫患者睡前少喝水以外，還可以做些什麼呢？醫生會注意什麼呢？林以正從脈象上來看：

左寸弱者，心氣不足，要考慮「睡眠呼吸中止」造成的淺眠和頻尿，尤其是較胖的男性。臨床上以補中益氣湯為主，加一些仙靈脾，囑咐患者儘量側睡，可以的話減肥，要做舌頭的遲動訓練；以及考慮整體檢查。

雙尺皆弱，腎氣不足體質，如果剛好在更年期附近，直接中藥補養腎氣，或以尾椎/腰腹部的艾灸大補元氣。

尺脈弱，也有可能是肌筋膜張力結構失常造成，這是市面上大家最不會治療的一環，可是佔比其實蠻高的，常見的大腿內收肌群腹直肌，或是薦髂關節發炎，前者會覺得下腹常常緊繃，後者早上醒來時，腰會酸緊，但活動後通常就比較好。這類的治療就針藥各半，以乾針或震波精碉處理肌筋膜問題，常常當晚就能好眠，再開一些補養經絡（如獨活寄生湯），或是風濕疼處方（如桂枝芍藥知母湯）來穩定關節韌帶。平常要多做貓背伸展。

最後林以正表示，也有的情況是：睡眠不安，淺眠時常醒來，所以就順便上個廁所。這個還是依照失眠的中醫思維處理，甘麥大棗湯、歸脾湯、桂枝加龍牡湯等辨證論治來處理。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中