健康網》夜間頻尿 影響睡眠？中醫角度談頻尿

〔健康頻道／綜合報導〕近期氣溫降低，是否讓你感覺特別想跑廁所呢？中醫師林以正在臉書粉專「東門中醫」以中醫角度談「夜間頻尿」的狀況，並且提出可以考慮服用的藥方。

林以正表示，最近很多人有夜間頻尿的困擾，影響睡眠品質。除了叫患者睡前少喝水以外，還可以做些什麼呢？醫生會注意什麼呢？林以正從脈象上來看：

左寸弱者，心氣不足，要考慮「睡眠呼吸中止」造成的淺眠和頻尿，尤其是較胖的男性。臨床上以補中益氣湯為主，加一些仙靈脾，囑咐患者儘量側睡，可以的話減肥，要做舌頭的遲動訓練；以及考慮整體檢查。

雙尺皆弱，腎氣不足體質，如果剛好在更年期附近，直接中藥補養腎氣，或以尾椎/腰腹部的艾灸大補元氣。

尺脈弱，也有可能是肌筋膜張力結構失常造成，這是市面上大家最不會治療的一環，可是佔比其實蠻高的，常見的大腿內收肌群腹直肌，或是薦髂關節發炎，前者會覺得下腹常常緊繃，後者早上醒來時，腰會酸緊，但活動後通常就比較好。這類的治療就針藥各半，以乾針或震波精碉處理肌筋膜問題，常常當晚就能好眠，再開一些補養經絡（如獨活寄生湯），或是風濕疼處方（如桂枝芍藥知母湯）來穩定關節韌帶。平常要多做貓背伸展。

最後林以正表示，也有的情況是：睡眠不安，淺眠時常醒來，所以就順便上個廁所。這個還是依照失眠的中醫思維處理，甘麥大棗湯、歸脾湯、桂枝加龍牡湯等辨證論治來處理。

