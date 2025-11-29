自由電子報
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》網紅教練速成增肥猝死 醫：身體發炎抗議

2025/11/29 17:17

俄羅斯網紅教練在猝死前幾天已暫停課程，據了解他身體已出現不舒服。減重醫師王姿允指出，暴飲暴食都是在給自己的身體製造壓力；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕俄羅斯一名30歲的健身教練網紅教練為了推廣自己全新的減肥計畫，每天攝取超過1萬大卡的熱量，想要增重22公斤，但天不從人願，在睡夢中猝死。減重醫師王姿允表示，若他只吃原型食物，很難吃到1萬大卡，除非全部都是塞進垃圾食物。

王姿允在臉書專頁「王姿允醫師。我的無齡秘笈。」發文分享，不要以為身體健康就有本錢亂吃垃圾食物，身體不健康的更不行。

這位網紅教練原本打的算盤是先增肥，在一個月內迅速增重13公斤後，再實施自己的減重計畫，卻沒有想到狂吃垃圾食物，像是漢堡、披薩、甜點等高熱量食物。王姿允說，結果他的問題不在熱量太多或變胖，而是造成身體發炎，增加心血管疾病風險，甚至是死亡風險。就算亂吃後沒變胖，對身體的傷害依然會造成。

王姿允強調，人體不是燒杯，增重和減重並不是熱量的加加減減而已。一般人普遍存有的印象是熱量吃得多，體重就會增加；熱量吃得少，體重降低。殊不知，「飲食」會影響內分泌、腸道菌、細胞激素、免疫反應，最終才會反映在體重數字。

王姿允向來主張減重計畫不提熱量，她只在乎對腸道菌有益、降低身體發炎的飲食方式，「減重這件事情真的不是只有熱量那麼簡單而已」；復胖這件事情，代表的更不只是熱量，而是整個尚未降溫的免疫系統反撲的現象。「暴飲暴食」和「極端減肥」都是在給自己的身體製造壓力，希望大家都能用對方式，善待自己的身體。

