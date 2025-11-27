自由電子報
健康醫療
健康 > 杏林動態

健康網》多面向實踐ESG！ 國泰醫院勇奪健康永續3大獎肯定

2025/11/27 20:56

國泰醫院榮獲「2025台灣健康永續獎」3大獎項肯定，由院長簡志誠（右）代表受獎，左為衛福部政務次長林靜儀。（國泰醫院提供）

國泰醫院榮獲「2025台灣健康永續獎」3大獎項肯定，由院長簡志誠（右）代表受獎，左為衛福部政務次長林靜儀。（國泰醫院提供）

〔健康頻道／綜合報導〕在全球氣候變遷與高齡化的浪潮下，醫療機構不僅肩負健康守護的責任，更需積極回應永續發展的挑戰。國泰綜合醫院以「氣候、健康、培力」3大永續主軸，打造幸福職場、友善高齡與綠色醫療典範，今年獲得台灣永續能源研究基金會「2025台灣健康永續獎」3大獎項肯定，包括「永續報告白金獎」、「護理人員幸福獎」及「高齡友善領袖獎」，展現自護理人員福祉、高齡友善照護到永續治理與資訊揭露的全面成果。

首度發行永續報告書　取得國際查證肯定

在永續治理與報告揭露方面，國泰醫院依據最新國際標準編製永續報告書，以「永續治理與策略、氣候、健康、培力及社會共好」為五大核心主軸，揭示碳排減量、能源管理、健康促進、人才培育與國際醫療等成效。醫院於 2025年首度發行永續報告書，即通過英國標準協會（BSI）查證，此次更獲永續報告白金獎肯定，展現醫療機構在環境保護及社會價值方面並進的努力。

創新員工關懷與多元福利　打造幸福護理與永續照護

在護理人力面臨挑戰之際，國泰醫院以「以人為本」為原則，從工作環境、薪酬、職涯支持、心理韌性與科技賦能等面向著手，營造全方位幸福職場。包括投入經費優化薪酬、提供國內外進修資源、導入EAP外部諮商方案、推動護理紀錄 AI 及精實交班專案，建立持續性的護理支持系統。

近年更舉辦多項員工關懷活動，如兒童新樂園家庭日、大巨蛋棒球賽觀賞、員工歌唱與啦啦隊比賽等，活動後均獲高度好評，近年護理留任率亦超過9成。

深耕高齡友善照護25 年　打造齡距離生命圓舞曲

面臨超高齡社會，國泰醫院長期投入高齡友善照護，居家護理個案平均年齡達87歲。醫院以「全人、全家、全程、全隊、全社區」五全照護理念為核心，組成跨專業團隊，推動從健康促進到臨終關懷的連續性照護，並與鄰里社區據點與醫療機構合作，確保照護不中斷。

安寧居家護理在宅往生率高於全國平均，讓更多長者得以在熟悉的家中善終，實現病人與家屬的心願。

以人為本、社區為友、地球為盟　持續邁向健康永續

國泰醫院院長簡志誠表示，醫院秉持「以人為本、社區為友、地球為盟」的理念，將持續推動淨零碳排、擴大健康布局、深化人才培育與強化同仁福祉，加速綠色醫療轉型。此次榮獲健康永續獎肯定，展現醫院在永續實踐的階段性成果，未來將持續建構醫病、員工與社區共好的永續醫療環境，朝向淨零與健康永續目標邁進。

