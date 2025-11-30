自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》十字花科蔬菜具備抗癌亮點 醫授關鍵煮法

2025/11/30 11:42

青花菜、高麗菜等十字花科蔬菜，能幫助身體進行天然的解毒。專家建議，不宜長時間燙、炒或煮，才能吃進營養；圖為情境照。（圖取自freepik）

青花菜、高麗菜等十字花科蔬菜，能幫助身體進行天然的解毒。專家建議，不宜長時間燙、炒或煮，才能吃進營養；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕十字花科蔬菜有許多益處，多攝取對健康有幫助。鄰好西醫診所醫師李思賢指出，很多人第一個想到的是青花菜裡的蘿蔔硫素，能啟動身體的抗氧化與解毒系統，減少發炎。現在科學研究指出，十字花科蔬菜中另一成分硫代葡萄糖苷（Glucobrassicin）更具健康潛力，能轉化為抗癌與平衡荷爾蒙作用的二吲哚基甲烷（DIM），成為近年營養學的研究重點。

李思賢於臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」與網站發文指出，成熟青花菜花球的Glucobrassicin 含量大約是芽苗的2-3倍，抱子甘藍、羽衣甘藍、高麗菜、花椰菜與白蘿蔔葉等，都屬於特別豐富的來源，如果目標是增加DIM的生成，這些成株蔬菜比芽苗更有效率。

避免長時間燙、炒或煮

李思賢還提到，想讓這些化合物發揮作用，myrosinase酵素是關鍵。它對熱非常敏感。超過攝氏60度幾分鐘就會失去活性，因此長時間燙、炒或煮的蔬菜，雖然還含有 Glucobrassicin，但轉換成DIM的效率會大幅下降。要彌補這個問題其實很簡單，在熟的青花菜或高麗菜上撒些生蘿蔔泥、芥末、芝麻葉，這些食材本身含有活性 myrosinase，能幫助身體重新啟動轉化反應。

李思賢強調，想從飲食中獲得足夠的DIM，不需要倚賴保健品。每週吃3-4次十字花科蔬菜，例如，青花菜、抱子甘藍、花椰菜、羽衣甘藍、高麗菜或芥蘭菜，就能幫助身體進行天然的解毒。

李思賢總結，DIM是十字花科蔬菜比其他食物更健康的優勢之一，能幫助肝臟清除多餘雌激素與環境荷爾蒙，減少細胞壓力，協助身體維持平衡。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中