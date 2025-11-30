健康網》十字花科蔬菜具備抗癌亮點 醫授關鍵煮法

青花菜、高麗菜等十字花科蔬菜，能幫助身體進行天然的解毒。專家建議，不宜長時間燙、炒或煮，才能吃進營養；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕十字花科蔬菜有許多益處，多攝取對健康有幫助。鄰好西醫診所醫師李思賢指出，很多人第一個想到的是青花菜裡的蘿蔔硫素，能啟動身體的抗氧化與解毒系統，減少發炎。現在科學研究指出，十字花科蔬菜中另一成分硫代葡萄糖苷（Glucobrassicin）更具健康潛力，能轉化為抗癌與平衡荷爾蒙作用的二吲哚基甲烷（DIM），成為近年營養學的研究重點。

李思賢於臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」與網站發文指出，成熟青花菜花球的Glucobrassicin 含量大約是芽苗的2-3倍，抱子甘藍、羽衣甘藍、高麗菜、花椰菜與白蘿蔔葉等，都屬於特別豐富的來源，如果目標是增加DIM的生成，這些成株蔬菜比芽苗更有效率。

避免長時間燙、炒或煮

李思賢還提到，想讓這些化合物發揮作用，myrosinase酵素是關鍵。它對熱非常敏感。超過攝氏60度幾分鐘就會失去活性，因此長時間燙、炒或煮的蔬菜，雖然還含有 Glucobrassicin，但轉換成DIM的效率會大幅下降。要彌補這個問題其實很簡單，在熟的青花菜或高麗菜上撒些生蘿蔔泥、芥末、芝麻葉，這些食材本身含有活性 myrosinase，能幫助身體重新啟動轉化反應。

李思賢強調，想從飲食中獲得足夠的DIM，不需要倚賴保健品。每週吃3-4次十字花科蔬菜，例如，青花菜、抱子甘藍、花椰菜、羽衣甘藍、高麗菜或芥蘭菜，就能幫助身體進行天然的解毒。

李思賢總結，DIM是十字花科蔬菜比其他食物更健康的優勢之一，能幫助肝臟清除多餘雌激素與環境荷爾蒙，減少細胞壓力，協助身體維持平衡。

