自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 外傷

大甲媽頭旗隊8旬副團長車禍 腿斷3截！手術3次已能行走「繼續遶境」

2025/11/27 09:45

8旬翁大腿斷三截經三例手術，後來用髓內鋼釘固定已能站立。（記者張軒哲攝）

8旬翁大腿斷三截經三例手術，後來用髓內鋼釘固定已能站立。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕台中一名大甲媽祖頭旗隊的82歲王姓老翁，多年前在分送防疫物資時車禍被撞，導致大腿骨折，歷經兩次手術，原本使用鋼板固定，卻因金屬疲勞與體重無法支撐等多種因素導致鋼板斷裂而無法行走，日前進行第三次手術，骨科醫師將舊有的鋼板、鋼釘全部拆除，換上髓內鋼釘，讓骨頭重新癒合，手術一個月後，已經能行走站立，這名「勇腳伯」努力復健，明年再度參加繞境。

駐診在大甲李綜合醫院的台中榮總骨科主治醫師廖唯任表示，老翁當初大腿骨折斷成三截，手術治療後，卻因體重控制、血液循環不佳，再加上「大腿骨是全身上下最難愈合的部位」，導致內固定失敗，植入物斷裂、骨不癒合，讓患者不良於行無法正常走路。

廖唯任指出，年紀大的患者骨折，恢復能力確實沒有年輕人好，主要是因為身體修復能力下降，而且經常伴隨著骨質疏鬆，如果體重過重，建議控制體重減輕骨骼負擔，術後一定要配合復健，均衡營養，建議多攝取鈣質，同時適度曬太陽增加維生素D合成，促進鈣質吸收。

王姓老翁說，自己擔任鎮瀾宮龍鳳繡旗隊副團長，每年都會跟隨9天8夜的遶境，無奈在車禍後走路不便，大腿經過這次重新裝設鋼板、鋼釘後，經過一個多月的復健，已經能逐漸站起來，「一定要努力復健，再跟著媽祖遶境。」

王姓老翁兒子說，過去3年多，父親生活都需要旁人協助，現在愜意的過老年生活，不再受限於輪椅上，「長輩能活得有尊嚴，就是家屬最開心的事。」

8旬翁大腿斷三截因鋼板金屬疲勞斷裂（左），再用髓內鋼釘（右）固定。（記者張軒哲攝）

8旬翁大腿斷三截因鋼板金屬疲勞斷裂（左），再用髓內鋼釘（右）固定。（記者張軒哲攝）

大甲李綜合醫院骨科醫師廖唯任使用髓內鋼釘為患者固定大腿。（記者張軒哲攝）

大甲李綜合醫院骨科醫師廖唯任使用髓內鋼釘為患者固定大腿。（記者張軒哲攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中