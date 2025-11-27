大甲媽頭旗隊8旬副團長車禍 腿斷3截！手術3次已能行走「繼續遶境」

8旬翁大腿斷三截經三例手術，後來用髓內鋼釘固定已能站立。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕台中一名大甲媽祖頭旗隊的82歲王姓老翁，多年前在分送防疫物資時車禍被撞，導致大腿骨折，歷經兩次手術，原本使用鋼板固定，卻因金屬疲勞與體重無法支撐等多種因素導致鋼板斷裂而無法行走，日前進行第三次手術，骨科醫師將舊有的鋼板、鋼釘全部拆除，換上髓內鋼釘，讓骨頭重新癒合，手術一個月後，已經能行走站立，這名「勇腳伯」努力復健，明年再度參加繞境。

駐診在大甲李綜合醫院的台中榮總骨科主治醫師廖唯任表示，老翁當初大腿骨折斷成三截，手術治療後，卻因體重控制、血液循環不佳，再加上「大腿骨是全身上下最難愈合的部位」，導致內固定失敗，植入物斷裂、骨不癒合，讓患者不良於行無法正常走路。

廖唯任指出，年紀大的患者骨折，恢復能力確實沒有年輕人好，主要是因為身體修復能力下降，而且經常伴隨著骨質疏鬆，如果體重過重，建議控制體重減輕骨骼負擔，術後一定要配合復健，均衡營養，建議多攝取鈣質，同時適度曬太陽增加維生素D合成，促進鈣質吸收。

王姓老翁說，自己擔任鎮瀾宮龍鳳繡旗隊副團長，每年都會跟隨9天8夜的遶境，無奈在車禍後走路不便，大腿經過這次重新裝設鋼板、鋼釘後，經過一個多月的復健，已經能逐漸站起來，「一定要努力復健，再跟著媽祖遶境。」

王姓老翁兒子說，過去3年多，父親生活都需要旁人協助，現在愜意的過老年生活，不再受限於輪椅上，「長輩能活得有尊嚴，就是家屬最開心的事。」

8旬翁大腿斷三截因鋼板金屬疲勞斷裂（左），再用髓內鋼釘（右）固定。（記者張軒哲攝）

大甲李綜合醫院骨科醫師廖唯任使用髓內鋼釘為患者固定大腿。（記者張軒哲攝）

