健康網》正妹尿蛋白超標3000mg無感 醫揭腎臟風暴三部曲

〔健康頻道／綜合報導〕一位年輕上班族正妹，在半年前健康檢查中，意外發現尿蛋白呈現陽性未多加理會，當醫師要她做切片檢查，她仍茫然地說：「可是……我真的一點感覺都沒有啊！」

亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任在臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」發文分享，當他告知正妹：「妳的定量尿蛋白分析顯示，現在一天流失的蛋白質量已經超過了 3000mg，而且腎功能指數（腎絲球過濾率）雖然還在正常範圍，但有輕微波動。」因此要做腎臟切片才能對症下藥。

因為腎臟切片聽起來很可怕，正妹要求：「現在沒什麼不舒服，能不能先吃點藥就好？或者再觀察看看？說不定過陣子它自己就好了」林軒任表示，蛋白尿指數失衡，正在身體裡搞破壞，它是腎臟裡「有毒垃圾」。

正妹的蛋白尿，原本應該留在血管裡的蛋白質，開始大量地「漏」到尿液中。這不僅僅是營養流失的問題，更代表腎臟的防禦機制已經崩潰。林軒任指出，但真正可怕的是，當蛋白質數量太多時，腎小管細胞會因為工作量過大而「過勞」，產生大量的氧化壓力。

正妹覺得現在沒有感覺，林軒任解釋，這是因為腎臟的代償能力很強。就像一個工廠，即使 30% 的機器壞了，剩下的 70% 全力運轉，產量暫時看起來還是一樣的。但這種「超頻」運轉，是有代價的。

蛋白尿失衡會造成三部曲：

●第一步─發炎與纖維化（結疤）

當腎小管細胞因為吸收過多蛋白質而發炎受傷，身體的修復機制就會啟動。但很遺憾，腎臟的修復往往伴隨著「纖維化」。蛋白尿越嚴重，發炎就越劇烈，結疤的速度就越快。

●第二步─腎絲球過濾率（eGFR）像溜滑梯般下降

隨著結疤的範圍擴大，一開始尿蛋白可能只是從100降到80，接著從80降到45，此時人會覺得容易疲倦、貧血。最後，當數值跌破 15，那就是末期腎臟病。研究顯示，嚴重蛋白尿的患者，腎功能惡化的速度是無蛋白尿患者的數倍甚至數十倍。

●第三步─心血管的連鎖風暴

腎臟不好，心臟也會跟著遭殃。蛋白尿不僅傷腎，它還是心血管疾病的強烈預告指標。

血管內皮細胞的損傷（endothelial injury） 與蛋白尿息息相關。長期蛋白尿的患者，血管容易硬化、發炎，這大幅增加了心肌梗塞和中風的風險。

林軒任指出，在臨床上，太多人放任蛋白尿不治療，多年後年紀輕輕就洗腎合併心臟衰竭的案例，那種遺憾是無法用言語形容的。

