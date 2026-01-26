不用再跑外縣市 雲林9鄉眼科、皮膚科線上會診

解決偏鄉眼科、皮膚科專科嚴重不足，雲林縣衛生局與縣內外9家醫院在縣內9鄉衛生所開辦遠距會診服務，由衛生所人員先以儀器檢查眼睛，再由醫師會診。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林已進入超高齡社會，但醫療資源不均，尤其長輩需求較高的眼科、皮膚科專科，在偏鄉更是嚴重欠缺。雲林縣衛生局媒合縣內外9家醫院合作，開辦眼科及皮膚科遠距會診服務，鄉親反應佳，今年3月起，辦理的衛生所從7鄉增為9鄉。

老年人因為身體老化、細胞修復能力下降，加上長期日曬累積及三高、免疫力變弱等因素，眼睛、皮膚出現問題比例高，雲林縣衛生局長曾春美表示，健保署公告雲林有13鄉為西醫資源不足地區，尤其皮膚、眼科等特殊專科幾乎沒有，遇有問題須舟車勞頓到外地看診。

曾春美指出，為此縣府推動偏鄉衛生所辦理智慧繁星新醫計畫，與台大醫院雲林分院、若瑟醫院、雲林長庚醫院、成大斗六分院、雲林基督教醫院、中國醫藥大學北港附設醫院及彰化基督教醫院、台中榮民總醫院、台中中國醫藥大學附設醫院，開辦眼科及皮膚科特殊專科門診遠距會診服務。

衛生局統計，遠距專科會診於2024年上路，服務僅79人次，但第2年即增加至281人次，深獲鄉親肯定。一名患有糖尿病、高血脂婦人，前往古坑衛生所看診，衛生所醫師陳盈谷建議她做眼底鏡檢查，透過遠距會診確診視網膜脫離，進一步轉診到台大雲林分院治療。

今年3月起服務衛生所從7鄉增為9鄉，包括水林、四湖、古坑、林內、崙背、口湖、台西、大埤及元長，其中大埤及元長，雲林長庚除遠距外，另提供一般門診服務。

曾春美強調，縣府已在衛生所添購眼底鏡、裂隙燈、皮膚鏡及遠距會診平台系統、糖尿病視網膜病變AI輔助判讀系統等設備。民眾掛號後，會由衛生所人員先以儀器做好各項檢查，再透過遠距由醫師判讀檢查結果、問診及開立處方。

