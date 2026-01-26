自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》心臟病、中風專挑早上？ 千萬網紅：睡前3小時不進食可預防

2026/01/26 18:06

心臟病和中風多發於早晨，專家建議，先顧好前一晚才能保心腦，睡前至少3小時不再進食、傍晚就補充足夠水分等；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

心臟病和中風多發於早晨，專家建議，先顧好前一晚才能保心腦，睡前至少3小時不再進食、傍晚就補充足夠水分等；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人以為，身體最容易出狀況的時間是在深夜，然而，美國千萬網紅艾倫．曼德爾博士（Alan Mandell）指出，對心臟與大腦來說，一天中的危險時段是起床後的前幾個小時，心臟病發作與中風事件，常集中發生在清晨，並非偶然，而是與身體的生理節律及前一天晚上是否充分修復有關聯。他建議，預防之道在睡前，包括：睡前至少3小時停止進食、傍晚就補充足夠水分，清晨起床切勿猛然起身。

艾倫．曼德爾說明，人在清晨醒來時，身體會自然啟動「喚醒反應」，包括釋放皮質醇提升血糖、分泌腎上腺素加快心跳等，讓人能順利從休息狀態轉為活動狀態。這些變化本身是正常的生理機制，但若前一晚身體沒有好好放鬆，清晨的生理衝擊，可能對心血管有額外負擔。

他進一步說明，真正的問題不在於早晨的這波生理衝擊，而在於前一晚，如果身體沒有好好放鬆與修復，讓身體整夜處在壓力狀態，問題就出現，以下是造成晚上沒有修復的原因：

●太晚進食或吃得過飽
●飲酒
●呼吸淺短、長期壓力過大
●睡姿不良（例如趴睡、頸部角度不佳）
●睡前滑手機、長時間接觸螢幕

艾倫．曼德爾提到，當身體無法在夜間完成「重置」，早晨的生理衝擊就會疊加在原本就偏高的血壓、較濃稠的血液、較僵硬的血管等問題上，這正是心臟病與中風，容易在清晨發生的可能原因。

預防關鍵從「前一晚」開始

艾倫．曼德爾解釋，這個風險並非無法控制，預防的起點不在早上，而是在睡前。以下是重要3原則：

●睡前至少3小時停止進食，讓胰島素與血糖下降。

●傍晚就補充足夠水分，避免清晨血液過於濃稠。

●睡前進行緩慢的鼻呼吸，吐氣拉長，有助舒緩壓力反應。

他提醒，清晨起床時，避免立刻給身體過強刺激，建議先坐起來，慢慢呼吸，活動小腿肌肉（被稱為「第二顆心臟」），再張開雙手約30秒，幫助血液循環。起床後的前10分鐘，讓眼睛接觸自然光，有助於皮質醇回到正常節律。

艾倫．曼德爾還補充，清晨最好也要避免3項常被忽略的風險因素，包括：長時間活動量不足，會讓血液變得遲滯，增加清晨風險；突然的溫度變化，像是一早洗非常熱的熱水澡，會讓血管快速擴張又反彈式收縮，迫使心臟在脆弱時承受更大負擔；空腹大量咖啡因或穿著過緊的衣物，前者會過早拉高心跳，後者可能影響靜脈回流，短暫增加腦部壓力。

艾倫．曼德爾總結，對心臟與大腦而言，清晨最需要的是平順的血液循環，而不是強烈刺激，當血液能自由流動、血管逐步適應，最脆弱的時段也能有良好的保護。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

