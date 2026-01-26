春節急診不打烊！ 台東3大醫院門診一次看懂

春節期間，台東3間大型醫院急診不打烊，各醫院各有不同門診在不同日期看診，圖為示意圖。（資料照）

〔記者劉人瑋／台東報導〕春節期間，台東3間大型醫院急診不打烊，各醫院各有不同門診在不同日期看診，其中假期以耳鼻喉頭頸外科、兒科等常見疾病最為常見，因此台東馬偕、台東基督教醫院皆有。台東馬偕則是僅有耳鼻喉頭頸外科、兒科在大年初二、初四下午看感冒症狀。

台東醫院掛號時間從上午8時至11時30分，下午1時到4時30分，初一上午有泌尿、身心科，初二上午早有心血管外科及身心科，詳情如圖示，若有更改依台東醫院官網公告為準。

請繼續往下閱讀...

東馬春節期間加開針對感冒病狀門診。（台東馬偕醫院提供）

台東基督教醫院春節一般門診從除夕當天到19日初三暫停，但除夕當天上午有加開特別門診，包括：內科、家醫科、婦產科、小兒科等科別。2月17日初一到2月19日初三上午8時-晚上8時特別加派內、外、小兒三科專科醫師駐診。直到2月20日初四門診恢復正常、2月24日健兒門診恢復正常。

台東馬偕在春節加開特別門診/類流感門診，可掛耳鼻喉頭頸外科、兒科，時間是初二2月18日及初四2月20日下午2時看診、下午2時至4時30分掛號。至於慢性病領藥部分，春節期間2月15日至2月22日無提供慢性處方箋服務，慢性處方箋最後領藥日落在2月14日至2月22日者可提前至1月31日領藥。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法