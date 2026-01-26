自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》流感高峰期來襲！ 醫揭免疫升級4大防護罩

2026/01/26 16:24

耳鼻喉科醫師王曜指出，流感不同於一般感冒，不僅傳染力強，還可能引發嚴重併發症。建議掌握接種疫苗、做好個人衛生等4原則，護己又護人；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕流感高峰期來襲，不少民眾擔心一不小心就中鏢。耳鼻喉科醫師王曜指出，流感（Influenza）不同於一般感冒，傳染力強、症狀較重，嚴重恐引發肺炎等併發症。想要有效預防流感、提升免疫力，不能只靠多喝水、多休息，建議須從注射疫苗、個人衛生、強化體質與阻斷感染著手，打造讓免疫升級的4大防護罩，才能降低感染與重症風險。

每年一到秋冬，流感疫情就會蠢蠢欲動。王曜於臉書專頁「空軍衛國 醫師保家 耳鼻喉科王曜院長｜鼻過敏 耳鳴 打鼾｜桃園八德中壢 」也發文表示，流感不僅傳染力強、症狀更嚴重，還可能導致高燒、全身痠痛，甚至引發嚴重併發症。他並強調，若染上流感，除了多喝水、多休息基本修復方式外，日常也需要建立積極策略來保護自己和家人。

對此，王曜特別整理出以下預防流感最重要的4個超前部署重點：

防護罩1：接種疫苗是最有效的保護屏障

由於流感病毒株一直在改變，建議每年都要按時接種當季流感疫苗，也是預防流感最有效、也最科學的方式。注射疫苗不僅可降低感染流感的機率，即使感染，也能減輕症狀和重症風險，同時建立群體保護力。

防護罩2：個人衛生是隔離病毒第一線

確實用肥皂和清水洗手，是阻斷病毒傳播鏈的關鍵步驟。尤其在接觸眼口鼻前、進食前以及進出公共場所後，切記養成洗手習慣。另，在擁擠、密閉的公共場所或前往醫院等高風險區域時，建議應正確配戴口罩，可有效防止飛沫傳播。

防護罩3：強化體質有助提升免疫力

保持規律作息可讓免疫系統有足夠時間修復和重整，也是身體對抗病毒的基礎。另，日常攝取足夠的維生素和蛋白質，加上適度的規律運動，也能讓您的身體保持高效運作護免疫。

防護罩4：有症狀隔離 護人也護己

若出現發燒、咳嗽、喉嚨痛等類流感症狀，應儘速就醫，且務必在家休息，護人也護己。並提醒咳嗽或打噴嚏時，應用衛生紙或手臂遮擋口鼻，且立即丟棄衛生紙、洗手，以免讓病毒隨著飛沫散播。

王曜強調，流感不可輕忽，除應將良好防護措施落實到日常生活中，若出現高燒不退、全身無力等疑似流感重症症狀，也應立即就醫諮詢，以免錯過黃金治療期。

