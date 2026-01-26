從糖尿病到心臟病 新藥IC7Fc展現雙重潛力

跨國研究顯示，實驗性藥物IC7Fc可能降低心臟病風險。圖為示意圖。（擷自shutterstock）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕早期研究表明，實驗性藥物IC7Fc能夠改善第2型糖尿病。而1項國際合作研究顯示，該化合物可能透過降低血液中的有害膽固醇水準，並抑制發炎活動，從而降低心臟病風險。此研究發表在《科學進展》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，來自荷蘭萊頓大學醫學中心、澳洲蒙納士大學和其他國際合作夥伴的研究團隊共同完成此研究。研究團隊在針對遺傳易患心臟病風險的小鼠實驗中發現，IC7Fc治療顯著降低血液中的脂肪（三酸甘油酯）和膽固醇水準，而這些指標與心血管併發症密切相關。

研究也發現，這種藥物能夠限制動脈壁上脂肪斑塊的形成，並減輕血管內的發炎，而斑塊積聚和慢性發炎是心臟病發作和中風的主要誘因。

領導此實驗的蒙納士大學藥學研究所教授費布里奧（Mark Febbraio）表示，研究顯示它還可以減少動脈粥樣硬化，這意味著它可以減緩動脈的「阻塞」。

費布里奧強調，心臟病主要由動脈粥狀硬化所引起，目前仍是全球頭號殺手。即使採用降低血壓和膽固醇的常規療法，許多患者仍然面臨風險。

費布里奧補充，先前研究還證明IC7Fc可幫助肥胖小鼠減少食慾和體脂。這代表IC7Fc可能具有雙重功效，既能幫助一些人減輕肥胖，也能保護另一些人的心臟。

研究團隊指出，IC7Fc在影響心臟病多種過程上具備潛力，但仍需要進一步研究，以確認類似效果是否也適用於人類。

