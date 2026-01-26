自由電子報
健康 > 杏林動態

高雄春節醫療不打烊 23家急救責任醫院24小時急診不中斷

2026/01/26 14:01

春節9天年假，高雄23家急救責任醫院全數維持24小時急診服務。（記者許麗娟攝）

春節9天年假，高雄23家急救責任醫院全數維持24小時急診服務。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕今年春節年假自2月14至22日共有9天，為確保民眾就醫權益不中斷，高雄市將有25家醫療院所春節不打烊，提供門診等多科別門診服務，其中23家急救責任醫院全數維持24小時急診服務，配合疾管署政策獎勵，大年初一至初三每日開設至少兩時段傳染病特別門診。

高雄市衛生局指出，考量春節期間偏遠地區醫療量能有限，桃源、茂林及那瑪夏3原民區的衛生所將於春節期間維持每日看診服務，六龜區衛生所則於除夕、初二及初四上午及下午提供門診醫療及血液透析服務，確保偏遠區民眾及腎友健康。田寮、甲仙、內門、杉林、彌陀、永安等偏遠地區衛生所春節期間則視當地醫療量能情況開診。

衛生局強調，春節期間將持續進行急診壅塞監控，督請各醫院依規定即時啟動院內調度與應變機制，以維持整體醫療體系運作順暢。相關資訊可於高雄市政府衛生局網站（https://health.kcg.gov.tw/）首頁「最新消息」專區，供市民即時上網查詢。

此外，為分流輕症病患、紓解急診壅塞，高雄市輕急症中心（UCC）設置於文雄醫院，春節期間開診日期為2月14、15、17及20至22日，每日上午8時至晚上24時提供看診服務。

居家長照機構亦持續提供特殊個案（如獨居者、無主要照顧者、其他具有特殊需求者等）居家服務，亦可協助個案代領慢性處方箋藥物。

