長期痰中帶血恐是鼻咽癌找上門！ 台大醫：喝綠茶可助降低風險

〔記者林志怡／台北報導〕鼻咽癌是台灣及東南亞地區重要的頭頸部惡性腫瘤之一，台大醫院耳鼻喉部主治醫師王成平說，經4000人大型研究發現，植物性維生素A、鮮魚、綠茶、咖啡可降低鼻咽癌風險，他也提醒民眾，鼻咽癌早期症狀包括持續性耳悶感、鼻涕或痰中帶血絲等，且具有明顯的家族遺傳傾向，若具有相關風險，務必提高警覺、儘速就醫。

王成平指出，台灣一年約有1500人罹患鼻咽癌，以男性居多，約為女性3倍，好發年齡為40至55歲青壯年族群，但也有不少年輕個案，他有一位個案12歲時被基層診所發現脖子「腫起來」、明顯不對稱，因此轉至台大醫院就醫，後確診鼻咽癌第三期，經放射線治療、化學治療等情況好轉，目前已經20歲。

不過，王成平提到，鼻咽癌患者治療時間通常長達2至4月，且急性副作用大，長期後遺症也相當多，如嘴巴很乾，導致吃不下東西，或是因為治療後舌頭萎縮，造成患者進食時容易出現嗆咳的情況，部分個案時間久了，仍會需要進行氣切、使用鼻胃管，均嚴重影響生活品質，且未來仍存在復發風險。

王成平表示，鼻咽位於頭顱的正中央，即鼻腔後方、咽喉上方、顱頂下方，耳咽管則分佈於兩側，當腫瘤出現並持續增生，耳朵會出現悶塞感、聽不清楚 、水聲耳鳴，鼻子則會出現單側鼻塞、鼻涕中帶血絲，另有痰中帶血絲等表現，且隨著病程進展，頸部會出現明顯腫瘤、不對稱的情況。

然而，王成平說，鼻咽癌以晚期發現居多，早期症狀往往會被輕忽，且台大醫院研究發現，鼻咽癌具有明顯的家族遺傳傾向，出生於多發性鼻咽癌家族的成員，得到鼻咽癌的風險遠高於一般民眾，且EB病毒在鼻腔重複感染、潛伏過程中，人體生成的特定抗體，也會提高鼻咽癌發生風險。

王成平說，台大醫院鼻咽癌跨科團隊研究顯示，攝取植物性維生素A、鮮魚、綠茶與咖啡可降低鼻咽癌風險，其中綠茶、咖啡一週一杯500毫升即有效果，但目前尚未釐清相關機轉。

