自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

春節不怕沒藥吃！ 台東免費送藥到府

2026/01/26 20:15

透過計畫，慢性病藥送往偏遠地區或行動不便患者手中。（台東縣府提供）

透過計畫，慢性病藥送往偏遠地區或行動不便患者手中。（台東縣府提供）

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣衛生局考量縣內行動不便及弱勢族群的用藥需求，宣布「社區藥事照護計畫－免費送藥到府服務」，於春節長假期間服務不縮水，由各衛生所及聯美社區藥局擔任守護窗口，確保有需要的民眾用藥不中斷，安心過好年。衛生局強調，這項措施屬「有備無患」，患者最好還是早早預備需要的用藥才能安心過好年。

台東縣衛生局針對設籍本縣領有慢性病連續處方箋的身心障礙者（須持相關證明文件）、低收入戶或中低收入戶（須持相關證明文件）、行動不便者（如高齡長者、受傷失能者）、獨居長者、居家照護個案等5大弱勢對象，由專業藥師於春節期間提供送藥到宅及用藥指導服務。

衛生局長孫國平局長表示，以上民眾如於春節期間有領藥困難，或因家中晚輩返鄉忙碌、交通不便等因素無法親自領藥，可洽各地方衛生所，或直接聯繫本次計畫的服務社區藥局聯美藥局（聯絡電話：089-237199）。

衛生局表示，合作藥局在全縣共十處，又因台東幅員遼闊，也只能在各鄉鎮設立緊急用藥據點；但也因眾多慢性病患距大醫院遙遠，多數患者已養成在年前即備好用藥的習慣，例如去年過年也僅一例因用藥問題求援，雖僅一例，但也能即時協助患者於痛苦之中。

衛生局提醒，春節期間領取慢性病藥物前，請先確認處方箋建議領藥日期。若有相關需求，建議提前致電諮詢，以便藥師安排配送行程。縣衛生局與社區藥局攜手，要在寒冬中將愛心與藥品準時送達每一位需要的鄉親手中。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中