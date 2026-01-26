春節不怕沒藥吃！ 台東免費送藥到府

透過計畫，慢性病藥送往偏遠地區或行動不便患者手中。（台東縣府提供）

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣衛生局考量縣內行動不便及弱勢族群的用藥需求，宣布「社區藥事照護計畫－免費送藥到府服務」，於春節長假期間服務不縮水，由各衛生所及聯美社區藥局擔任守護窗口，確保有需要的民眾用藥不中斷，安心過好年。衛生局強調，這項措施屬「有備無患」，患者最好還是早早預備需要的用藥才能安心過好年。

台東縣衛生局針對設籍本縣領有慢性病連續處方箋的身心障礙者（須持相關證明文件）、低收入戶或中低收入戶（須持相關證明文件）、行動不便者（如高齡長者、受傷失能者）、獨居長者、居家照護個案等5大弱勢對象，由專業藥師於春節期間提供送藥到宅及用藥指導服務。

請繼續往下閱讀...

衛生局長孫國平局長表示，以上民眾如於春節期間有領藥困難，或因家中晚輩返鄉忙碌、交通不便等因素無法親自領藥，可洽各地方衛生所，或直接聯繫本次計畫的服務社區藥局聯美藥局（聯絡電話：089-237199）。

衛生局表示，合作藥局在全縣共十處，又因台東幅員遼闊，也只能在各鄉鎮設立緊急用藥據點；但也因眾多慢性病患距大醫院遙遠，多數患者已養成在年前即備好用藥的習慣，例如去年過年也僅一例因用藥問題求援，雖僅一例，但也能即時協助患者於痛苦之中。

衛生局提醒，春節期間領取慢性病藥物前，請先確認處方箋建議領藥日期。若有相關需求，建議提前致電諮詢，以便藥師安排配送行程。縣衛生局與社區藥局攜手，要在寒冬中將愛心與藥品準時送達每一位需要的鄉親手中。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法