健康網》年齡增加免疫力下降？ 研究：規律運動讓免疫細胞變年輕

專家表示，每天至少讓心跳加快10分鐘，快走、爬樓梯或深蹲，都能增加免疫力；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人以為年紀增加就代表免疫力必然下降，台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述研究指出，規律運動能讓免疫細胞恢復年輕狀態、降低慢性發炎，甚至改善腸道、大腦與代謝健康。研究更證實，只要連續12週、每週運動3至5天，就能讓免疫功能明顯提升。

張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，最新發表於2025年《Immunity & Ageing》的研究指出，「免疫老化」與「免疫停滯」並非不可逆。免疫系統隨年齡出現「免疫老化」，包括T細胞減少、老化T細胞堆積、B細胞功能下降，自然殺手細胞與巨噬細胞變慢。這些變化會造成「免疫力不足」與「慢性發炎」同時存在的「免疫停滯」。此時，身體可能無法有效防禦病毒與腫瘤，卻又不斷釋放發炎物質造成自體損傷。

請繼續往下閱讀...

他接著說，最自然、最不用花大錢的作法就是運動。為什麼運動會有效？研究指出，規律運動能啟動免疫系統一連串重建機制，包括：運動讓初生型T細胞重新活化；幫助自然殺手細胞恢復殺菌殺癌的作用；降低慢性發炎指數。只要連續12週，每週3-5天，每天30分鐘的運動，像是快走、有氧、慢跑或肌力訓練，免疫系統就能明顯年輕化。不只免疫力，連腸道、肌肉、大腦也受惠。

民眾不必追求完美，只要「開始動」就夠了。張家銘建議以下3項做法：

●每天至少讓心跳加快10分鐘：快走、爬樓梯、跳繩或深蹲皆可。

●每週2次肌力訓練：可加入徒手深蹲、彈力帶訓練，強化全身肌肉與免疫功能。

●搭配高纖飲食：增加蔬菜、燕麥、水果、地瓜等，改善腸道菌相，進一步調節免疫反應。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法