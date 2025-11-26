自由電子報
健康 > 護眼顧齒

健康網》一日植牙太「濠洨」 牙醫：須經2環節、要有耐性

2025/11/26 20:55

健康網》一日植牙太「濠洨」 牙醫：須經2環節、要有耐性

植牙沒有速成班，恩主公醫院牙科部部長范綱信呼籲，要找合格、信譽好的牙醫進行植牙，才有保障；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「低價植牙」、「一日植牙」的宣傳口號，很吸引人，卻讓恩主公醫院牙科部部長范綱信傻眼，這類型病患植牙後問題不少，有的找上門看診，根本無法再植牙了。

范綱信說，第一次植牙的病患特別有感，一顆植牙得耗上大半年的時間，一直跑牙醫診所，確實「耐心」是成功植牙過程中需要培養的心態；植牙會耗時，主要在兩個環節。

●骨整合等待時間不一：齒槽骨萎縮和流失狀況，會直接影響到下一階段植牙流程的進行。常見下顎植牙的骨整合可能會落在3至4個月之間、上顎則需要約4至6個月的時間。若過程中，醫師發現牙周硬組織有再度感染造成的骨質流失，可能還要二次補骨。直到自體骨細胞成功將補上的骨粉置換成真實骨頭為止，臨床上有些病患可能在這階段，就會等待6至12個月左右。

●臨時假牙的試戴時間因人而異：病患只要選擇專業牙醫師、做好術前治療計畫，即使是單顎全口無牙，手術當天就裝戴假牙是有可能的。然而，這僅為臨時假牙，目的是要讓本來缺牙的病患重新適應、培養新的咬合習慣。

范綱信說，牙醫師也會從病患的回饋，不斷調整印模的些微誤差，並在病患的實際體驗上進行細節修磨，直到可以裝戴正式假牙，過程從2星期到半年都有可能。

范綱信重申，植牙沒有速成班，這顆牙植進去，不會兩、三下拆卸又穿戴。中、高價位的植牙，只要維護得好，用一輩子都有可能；低價或沒有品牌的就不好說了。不過，植牙真的不可能一日速成。

