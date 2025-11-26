自由電子報
健康 > 杏林動態

擬真情境競賽 新竹台大分院榮獲多項國家臨床醫學教育獎殊榮

2025/11/26 10:04

新竹台大分院榮獲多項國家臨床醫學教育獎殊榮，展現臨床操作、團隊溝通與應變實力。（新竹台大分院提供）

新竹台大分院榮獲多項國家臨床醫學教育獎殊榮，展現臨床操作、團隊溝通與應變實力。（新竹台大分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹台大分院致力於臨床教育、跨專業團隊合作與病人安全，在醫療品質策進會主辦的2025年「國家臨床醫學教育獎」，醫護人員表現耀眼，於「擬真情境類」競賽中勇奪多項獎項與個人殊榮，展現團隊長期努力推動的成果。

新竹台大分院表示，「國家臨床醫學教育獎」為國內首屈一指的臨床教學盛事，由醫策會主辦，旨在推動醫學教育創新與臨床實作結合，建立國家級模擬教學競賽平台。其中「擬真情境類」為主要競賽項目，透過高仿真臨床情境演練，考驗醫療團隊的臨床操作、溝通協作與臨場應變能力，體現「教學即實務、實務即教學」的教育核心。

在今年競賽中，新竹台大分院團隊分別於多個組別中脫穎而出。生醫醫院醫事放射組榮獲《醫事放射組第二場》銀獎，並由護理師劉冠汶榮膺MVP護理師；新竹醫院急重症照護組的張思萱護理師摘下《急重症照護組第一場》MVP護理師殊榮，展現急診團隊的專業敏銳度；新竹醫院產兒組則以跨單位母嬰團隊協作奪得銅獎，小兒科賀紹茹醫師更獲頒《產兒組第一場》MVP兒科醫師；新竹醫院新人組年輕醫護團隊表現沉著穩健，勇奪銅獎，護理師黃凱娸榮獲《新人組第一場》MVP護理師，充分展現本院臨床教育傳承的深厚實力。

院長洪冠予表示，此次獲獎不僅象徵對新竹台大分院臨床教育與教學創新的肯定，更展現醫療團隊在模擬情境中將「病人安全」與「臨床實戰力」結合的成果。透過高擬真模擬訓練，醫護人員能在無風險環境中不斷磨練臨床判斷、團隊溝通與危機處理，最終讓真實臨床照護更安全、更高效。

未來該院將持續秉持「提供全人醫療、培育卓越人才」的使命，深化臨床教育、精進跨專業合作，培養更多具備臨床敏銳度與人文關懷的醫護專才，守護民眾的健康。#

