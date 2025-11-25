自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》94歲名模卡門、91歲「國民爺爺」 醫：跟著抗老高手走

2025/11/25 14:42

94歲全球名模卡門及南韓「國民爺爺」李順載，在鄰好西醫診所醫師李思賢眼裡，都是最優秀的抗老高手。（卡門IG、翻攝Naver）

94歲全球名模卡門及南韓「國民爺爺」李順載，在鄰好西醫診所醫師李思賢眼裡，都是最優秀的抗老高手。（卡門IG、翻攝Naver）

〔健康頻道／綜合報導〕全球最資深名模卡門（Carmen Dell’Orefice）今年94歲及南韓「國民爺爺」李順載90歲在大小銀幕軋戲，鄰好西醫診所醫師李思賢指出，他們都是抗老高手。

李思賢於臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」與網站發文指出，卡門15歲就登上《Vogue》封面，如今90多歲仍在拍廣告、走秀，她的模特生涯已經超過76年，是目前世界上最長的時尚模特職業紀錄保持人。她的祕訣不在昂貴醫美療程，而是從日常生活中累積出的成果。

根據韓媒《京畿道日報》南韓總統李在明在臉書弔念李順載寫著：「您畢生致力於表演事業，提高了韓國文化藝術的水平，透過戲劇、電影和電視節目，帶給我們歡笑、情感、慰藉和勇氣！」、「您留下的作品和思想將作為大韓民國的寶貴文化遺產傳承下去。我們將永遠銘記您，這位深受愛戴的藝術家和國民演員，深受各代人的喜愛」。

李順載在生前曾說：「只要我活著，站在舞台上，站在鏡頭前，就是我的使命」；卡門也常說：「一切始於思想與態度。」這句話是她的人生座右銘。他們從不抗拒變老，也不與歲月對抗，而是接納每一個階段的自己，不避諱談自己的年紀。李思賢表示，這種正向的心態讓他們得以在面對人生起伏時保持平衡，也實際降低壓力荷爾蒙與慢性發炎反應，他認為，對於降低細胞老化的速度也是非常重要的。

李思賢也以卡門為例，她在飲食上講求順應身體、而非控制身體。每天早上會先喝一杯溫檸檬水（約250-300毫升）喚醒代謝，再吃一份含益生菌的酸奶維持腸道健康。她的飲食以蔬果為主，偶爾攝取魚類，整體偏向植物性飲食，就如同我們看到的其他長壽族群一樣，蛋白質都是重質不重量的。此外，卡門從不刻意拒絕甜食，冰淇淋是她冰箱裡的常客，她認為「節制比壓抑更重要」，適度的享受能讓生活持久而愉快。

此外，卡門補水習慣尤其值得學習。李思賢說，這樣的習慣能維持細胞水合狀態、促進循環與代謝，也是許多長壽者共同的生活模式。他認為，真正的抗老不是逆齡，而是讓身體與心靈同步前進。健康的飲食、正向的心態、良好的習慣，讓時間成為盟友，而不是敵人。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中