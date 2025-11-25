健康網》94歲名模卡門、91歲「國民爺爺」 醫：跟著抗老高手走

94歲全球名模卡門及南韓「國民爺爺」李順載，在鄰好西醫診所醫師李思賢眼裡，都是最優秀的抗老高手。（卡門IG、翻攝Naver）

〔健康頻道／綜合報導〕全球最資深名模卡門（Carmen Dell’Orefice）今年94歲及南韓「國民爺爺」李順載90歲在大小銀幕軋戲，鄰好西醫診所醫師李思賢指出，他們都是抗老高手。

李思賢於臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」與網站發文指出，卡門15歲就登上《Vogue》封面，如今90多歲仍在拍廣告、走秀，她的模特生涯已經超過76年，是目前世界上最長的時尚模特職業紀錄保持人。她的祕訣不在昂貴醫美療程，而是從日常生活中累積出的成果。

根據韓媒《京畿道日報》南韓總統李在明在臉書弔念李順載寫著：「您畢生致力於表演事業，提高了韓國文化藝術的水平，透過戲劇、電影和電視節目，帶給我們歡笑、情感、慰藉和勇氣！」、「您留下的作品和思想將作為大韓民國的寶貴文化遺產傳承下去。我們將永遠銘記您，這位深受愛戴的藝術家和國民演員，深受各代人的喜愛」。

李順載在生前曾說：「只要我活著，站在舞台上，站在鏡頭前，就是我的使命」；卡門也常說：「一切始於思想與態度。」這句話是她的人生座右銘。他們從不抗拒變老，也不與歲月對抗，而是接納每一個階段的自己，不避諱談自己的年紀。李思賢表示，這種正向的心態讓他們得以在面對人生起伏時保持平衡，也實際降低壓力荷爾蒙與慢性發炎反應，他認為，對於降低細胞老化的速度也是非常重要的。

李思賢也以卡門為例，她在飲食上講求順應身體、而非控制身體。每天早上會先喝一杯溫檸檬水（約250-300毫升）喚醒代謝，再吃一份含益生菌的酸奶維持腸道健康。她的飲食以蔬果為主，偶爾攝取魚類，整體偏向植物性飲食，就如同我們看到的其他長壽族群一樣，蛋白質都是重質不重量的。此外，卡門從不刻意拒絕甜食，冰淇淋是她冰箱裡的常客，她認為「節制比壓抑更重要」，適度的享受能讓生活持久而愉快。

此外，卡門補水習慣尤其值得學習。李思賢說，這樣的習慣能維持細胞水合狀態、促進循環與代謝，也是許多長壽者共同的生活模式。他認為，真正的抗老不是逆齡，而是讓身體與心靈同步前進。健康的飲食、正向的心態、良好的習慣，讓時間成為盟友，而不是敵人。

