自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

流感「K變異株」肆虐美國釀5千死創 25年新高！疫苗效力遭疑

2026/01/06 16:48

美國正經歷25年來最嚴峻流感季，名為「K子分支」的新變異株大舉入侵。儘管現有疫苗恐無法完全阻斷感染，專家仍強烈建議民眾接種以防重症。圖為醫護人員準備流感疫苗。（美聯社檔案照）

美國正經歷25年來最嚴峻流感季，名為「K子分支」的新變異株大舉入侵。儘管現有疫苗恐無法完全阻斷感染，專家仍強烈建議民眾接種以防重症。圖為醫護人員準備流感疫苗。（美聯社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕正值農曆春節前夕，計畫赴美的國人務必提高警覺。據《CNN》報導，美國正經歷25年來最嚴重的流感季，一種名為「K子分支」（subclade K）的新型變異株正快速擴散，導致全美幾乎「全境淪陷」。美國疾病管制暨預防中心（CDC）數據顯示，目前已有至少1100萬人染疫、5千人死亡，疫情嚴重程度創下1997至1998年流感季以來的最高紀錄。

疫苗選錯病毒株？ K變異株突襲

這波疫情之所以猛烈，關鍵在於病毒的「突襲」。約翰霍普金斯大學衛生安全中心流行病學家瑞佛斯（Caitlin Rivers）向《CNN》指出，這是至少20年來最糟糕的一年。她分析，主要元兇是「K子分支」變異株，該病毒株在今年度流感疫苗的病毒株選定後才開始傳播，這意味著現有疫苗可能僅能提供「部分保護力」，病毒略微繞過了人體的免疫防線。

瑞佛斯形容：「我們正處於疫情深水區，全國大部分地區都呈現極高水位的傳播活動。」明尼蘇達大學傳染病研究與政策中心主任歐斯特霍姆（Michael Osterholm）也警告，這種病毒在澳洲、日本與英國都展現了極強的傳播力，美國社區至少未來3到4週仍將處於感染高峰。

1100萬人染疫 疫苗施打率卻創新低

根據CDC截至週一發布的數據，美國因發燒、咳嗽或喉嚨痛等流感症狀就醫的比例達到8.2%，遠高於去年同期的6.7%。本季至今估計已有1100萬人感染、12萬人住院，並造成5000人死亡，其中包括9名兒童。除了蒙大拿州等4州外，全美幾乎所有州別的流感活動等級都處於「高」或「非常高」。

令人擔憂的是，在疫情升溫之際，美國民眾的疫苗施打意願卻在下降。數據顯示，兒童流感疫苗接種率從2019-2020年度的53%降至本季的42%；成人接種數也從當年的6100萬劑下滑至約4800萬劑。

儘管疫情嚴峻，美國衛生及公共服務部（HHS）卻在同日宣布計畫調整兒童疫苗接種時程建議，要求兒童接種流感疫苗需經過「共同臨床決策」程序，此舉可能增加取得疫苗的難度。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中