流感「K變異株」肆虐美國釀5千死創 25年新高！疫苗效力遭疑

〔編譯陳成良／綜合報導〕正值農曆春節前夕，計畫赴美的國人務必提高警覺。據《CNN》報導，美國正經歷25年來最嚴重的流感季，一種名為「K子分支」（subclade K）的新型變異株正快速擴散，導致全美幾乎「全境淪陷」。美國疾病管制暨預防中心（CDC）數據顯示，目前已有至少1100萬人染疫、5千人死亡，疫情嚴重程度創下1997至1998年流感季以來的最高紀錄。

疫苗選錯病毒株？ K變異株突襲

這波疫情之所以猛烈，關鍵在於病毒的「突襲」。約翰霍普金斯大學衛生安全中心流行病學家瑞佛斯（Caitlin Rivers）向《CNN》指出，這是至少20年來最糟糕的一年。她分析，主要元兇是「K子分支」變異株，該病毒株在今年度流感疫苗的病毒株選定後才開始傳播，這意味著現有疫苗可能僅能提供「部分保護力」，病毒略微繞過了人體的免疫防線。

瑞佛斯形容：「我們正處於疫情深水區，全國大部分地區都呈現極高水位的傳播活動。」明尼蘇達大學傳染病研究與政策中心主任歐斯特霍姆（Michael Osterholm）也警告，這種病毒在澳洲、日本與英國都展現了極強的傳播力，美國社區至少未來3到4週仍將處於感染高峰。

1100萬人染疫 疫苗施打率卻創新低

根據CDC截至週一發布的數據，美國因發燒、咳嗽或喉嚨痛等流感症狀就醫的比例達到8.2%，遠高於去年同期的6.7%。本季至今估計已有1100萬人感染、12萬人住院，並造成5000人死亡，其中包括9名兒童。除了蒙大拿州等4州外，全美幾乎所有州別的流感活動等級都處於「高」或「非常高」。

令人擔憂的是，在疫情升溫之際，美國民眾的疫苗施打意願卻在下降。數據顯示，兒童流感疫苗接種率從2019-2020年度的53%降至本季的42%；成人接種數也從當年的6100萬劑下滑至約4800萬劑。

儘管疫情嚴峻，美國衛生及公共服務部（HHS）卻在同日宣布計畫調整兒童疫苗接種時程建議，要求兒童接種流感疫苗需經過「共同臨床決策」程序，此舉可能增加取得疫苗的難度。

