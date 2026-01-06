自由電子報
健康 > 杏林動態

不動產公司歲末送暖 捐贈輪椅20台造福竹榮和東元醫院患者

2026/01/06 12:03

千宸不動產公司執行長陳鐔笙為關懷弱勢、回饋社會，捐贈10台輪椅給東元綜合醫院，提供看診及病房行動不便民眾使用。（東元醫院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕千宸不動產公司執行長陳鐔笙為關懷弱勢、回饋社會，先、後捐贈各10台輪椅給東元綜合醫院和北榮新竹分院，提供看診及病房行動不便民眾使用，期望能實質協助有需要的對象，減輕其生活與行動負擔，也在歲末帶來希望與溫暖。

東元醫院表示，陳鐔笙先生長期居住於竹北，並曾多次在東元醫院接受醫療照護，對醫護團隊的專業與細心深有感觸，深知醫療資源對病人的重要性，因此在有能力回饋社會之際，將對院方的肯定化為實質的支持，特別捐贈兒童輪椅5台以及骨科輪椅5台，希望這批輪椅能成為病友復健路上的助力。

東元副院長林鎮宇表示，輪椅對許多行動不便的病人來說，是移動輸液、就醫便利與提升生活品質的重要醫療器材。感謝陳先生發揮愛心、實際行動奉獻醫療資源，提供病人更完善的照護。

北榮新竹分院院長陳曾基表示，感謝千宸不動產公司的慷慨支持，這份資源將有效提升服務品質；未來，新竹分院也會繼續結合各界力量，共同打造更溫暖、友善、優質的醫療環境，讓善的循環持續擴散。

千宸不動產公司表示，始終相信「取之於社會、用之於社會」，透過實際行動傳遞善意，希望拋磚引玉，讓更多人一同投入公益行列。 

