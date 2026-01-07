健康網》寒流一來血壓飆！ 藥師教3招防暴衝

藥玩家玲玲藥師陳佳玲提醒，早上是心血管疾病的高風險期，建議醒來後先在被子裡賴床5分鐘，穿好外套再下床，給血壓一段緩衝期；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕入冬首波寒流來襲，心血管相關疾病的急症風險也升高。藥玩家玲玲藥師陳佳玲提醒，低溫是血管大敵，易讓血管收縮、阻力變大，進而導致血壓飆高。遇上低氣溫時，建議日常生活掌握洗澡前先提升浴室溫度，避免直接裸身接觸冷空氣；醒來勿直接下床，賴床5分鐘避免血管劇烈收縮；規律遵守「722」量測血壓原則並確實記錄等3大原則，有助避免血壓暴衝。

陳佳玲於臉書專頁「藥玩家-玲玲藥師」發文分享，最近氣溫像坐雲霄飛車，也有民眾詢問，近來血壓好像比平常高一點，是不是藥沒效了？其實，當氣溫驟降時，血管收縮會讓阻力變大，血壓自然就會往上衝。除了按時服藥外，想要穩定血壓，以下3個小細節也是關鍵：

●浴室先「暖場」，洗澡不著涼：很多人是在「脫衣服」和「踏出浴缸」的那一刻血壓飆升，因此，建議洗澡前先開啟抽風機的暖風功能，或是先放熱水，讓水蒸氣提升浴室溫度，避免身體在赤裸時接觸冷空氣。

●醒後賴床5分鐘，給血管緩衝期：早上是心血管疾病的高風險期。從溫暖的被窩裡突然下床，冷空氣會讓血管劇烈收縮。建議醒來後先在被子裡活動一下手腳，披上外套再下床，讓身體慢慢適應室溫。

●守護血壓的密碼—722 原則：天冷時，隨機量一次血壓並不準，需要更系統化的數據，並建議採行「722 原則」。7：連續量測7天；2：早上起床後、晚上睡覺前各量一次；2：每次量2遍，間隔1分鐘，取平均值。

陳佳玲叮嚀，若發現血壓持續偏高，強調千萬不要自己加藥。應攜帶722血壓紀錄表回診，讓醫生根據數據調整最精準的藥物劑量，才是正確觀念。

