自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》寒流一來血壓飆！ 藥師教3招防暴衝

2026/01/07 17:35

藥玩家玲玲藥師陳佳玲提醒，早上是心血管疾病的高風險期，建議醒來後先在被子裡賴床5分鐘，穿好外套再下床，給血壓一段緩衝期；情境照。（圖取自freepik）

藥玩家玲玲藥師陳佳玲提醒，早上是心血管疾病的高風險期，建議醒來後先在被子裡賴床5分鐘，穿好外套再下床，給血壓一段緩衝期；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕入冬首波寒流來襲，心血管相關疾病的急症風險也升高。藥玩家玲玲藥師陳佳玲提醒，低溫是血管大敵，易讓血管收縮、阻力變大，進而導致血壓飆高。遇上低氣溫時，建議日常生活掌握洗澡前先提升浴室溫度，避免直接裸身接觸冷空氣；醒來勿直接下床，賴床5分鐘避免血管劇烈收縮；規律遵守「722」量測血壓原則並確實記錄等3大原則，有助避免血壓暴衝。

陳佳玲於臉書專頁「藥玩家-玲玲藥師」發文分享，最近氣溫像坐雲霄飛車，也有民眾詢問，近來血壓好像比平常高一點，是不是藥沒效了？其實，當氣溫驟降時，血管收縮會讓阻力變大，血壓自然就會往上衝。除了按時服藥外，想要穩定血壓，以下3個小細節也是關鍵：

浴室先「暖場」，洗澡不著涼：很多人是在「脫衣服」和「踏出浴缸」的那一刻血壓飆升，因此，建議洗澡前先開啟抽風機的暖風功能，或是先放熱水，讓水蒸氣提升浴室溫度，避免身體在赤裸時接觸冷空氣。

醒後賴床5分鐘，給血管緩衝期：早上是心血管疾病的高風險期。從溫暖的被窩裡突然下床，冷空氣會讓血管劇烈收縮。建議醒來後先在被子裡活動一下手腳，披上外套再下床，讓身體慢慢適應室溫。

守護血壓的密碼—722 原則：天冷時，隨機量一次血壓並不準，需要更系統化的數據，並建議採行「722 原則」。7：連續量測7天；2：早上起床後、晚上睡覺前各量一次；2：每次量2遍，間隔1分鐘，取平均值。

陳佳玲叮嚀，若發現血壓持續偏高，強調千萬不要自己加藥。應攜帶722血壓紀錄表回診，讓醫生根據數據調整最精準的藥物劑量，才是正確觀念。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中