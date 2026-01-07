自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 外傷

健康網》人體平衡器官失靈 什麼是「空間迷向」？

2026/01/07 17:01

花蓮石梯坪海域在凌晨續搜救失聯飛官，現場發射照明彈照亮整個夜空，讓海面明亮有如白晝。（翻攝東管處網站）

〔健康頻道／綜合報導〕空軍花蓮基地機號6700之F-16V單座戰機昨（6）日18時17分起飛執行例行訓練，隨後於19時29分在花蓮豐濱鄉東面10海里處疑似跳傘失聯。空軍目前尚未公布意外原因，然很有可能是有「飛官殺手」之稱的「空間迷向」造成。前飛官許德英在2014年「飛行安全冬季刊」上說明何謂空間迷向。

許德英說明，人類在駕駛飛行器（戰鬥機或民航機），容易受到空間定向的人類本能限制；眼睛、內耳前庭與本體感受器，是人類的平衡器官，在三度空間容易傳達錯誤訊息。

例如飛行員若需目視飛行，是看視野目標；若氣候不良可能誤判天地線。若頻繁改變飛機速度，內耳前庭將無法傳遞正確的空間定向訊息。同時飛行員的皮膚、肌肉、關節等定向感受器，也不能提供足夠的空間定向訊息。此時，飛行員就會陷入「空間迷向」自己卻完全沒發現。

不僅是飛官，民航機師或直升機駕駛員皆可能發生「空間迷向」；近年最著名的空間迷向失事案例為已故球星科比布萊恩的墜機事件，後續調查指出，失事直升機的飛行員採取目視飛行，當時他告訴航官自己正在爬升，實際上卻是下降。

另外，空勤總隊也曾說明，飛行員執行勤務時會面臨許多風險，包含在三度空間飛行可能產生的空間迷向，夜間及視線不良中及轉彎中用過大的轉彎角度容易造成空間迷向難以自覺，對於飛行安全影響甚鉅。飛行員在飛行時於目視天氣（VFR Weather），天空萬里無雲，飛行員可以目視飛機外部地形、地物來飛行；在儀表天氣（IFR Weather）及夜間，無天地線可供參考，飛行員一定要使用飛機儀錶來判別飛機姿態和位置，維持飛行上的安全。

飛官辛柏毅近日駕駛F-16V單座戰機疑似失聯，他曾在空軍清泉崗基地的活動中，與參觀民眾親切互動。（圖取自台中市政府網站）

