健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》愛吃加工肉、醃製物 醫曝當心誘發4大癌症 肝癌也入列

2026/01/06 17:02

秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維表示，香腸等加工、醃製食品若長期吃，所含亞硝酸鹽可能讓肝膽腸胃長期暴露在致癌風險中；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕加工食品、醃製食物在日常生活中經常可見，也是不利健康的因子之一。秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維表示，加工、醃製食品偶爾吃沒關係，但若經常吃、長期吃，所含亞硝酸鹽可能讓肝膽腸胃長期暴露在致癌風險中，尤其胃癌、食道癌、大腸直腸癌、肝癌等特別容易引發，甚至危及生命。建議每週攝取不超過2次、搭配高維生素C蔬果，有助遠離風險。

黃士維於臉書專頁「黃士維院長 - 微創機器人手術權威 消化道 疝氣 專家 - 秀傳醫療體系」發文指出，亞硝酸鹽最容易誘發以下4種消化系統癌症，日常應建立完整的防癌飲食意識，也能降低癌症的發生機率：

胃癌

這可能是亞硝酸鹽最直接、也最常見的致癌目標！亞硝酸鹽誘發胃癌的關鍵是「轉化成亞硝胺致癌物」，不單純是吃了含亞硝酸鹽的食物。很多人一開始只覺得香腸、火腿偶爾吃應該沒事，但仔細了解會發現，亞硝酸鹽在胃酸環境下會與蛋白質分解產物結合，形成強致癌物「亞硝胺」，這種化學反應和你吃多少量沒有絕對安全界線。

食道癌

為什麼亞硝酸鹽對食道特別危險？因為食道黏膜遠比你想像的還容易受損。黃士維指出，很多患者一開始以為喉嚨卡卡只是胃食道逆流，但實際上，長期攝取亞硝酸鹽也有許多隱藏的食道癌風險。

大腸直腸癌

大腸癌對不同飲食型態的風險完全不同，多吃蔬果、少吃紅肉加工品風險低，但長期攝取高脂高蛋白配醃製品的人，便可能誘發癌變。正常情況下，腸道菌群會幫助分解食物，但有些人常會忽略，誤以為本身沒便秘應該就沒問題。

肝癌

很多人以為肝癌只跟B肝、C肝有關，卻不知亞硝酸鹽也可能傷肝致癌。亞硝酸鹽最危險的情況是：肝臟代謝負擔過重。長期攝取含亞硝酸鹽的加工食品，肝臟必須不斷解毒代謝這些化學物質，慢性肝損傷雖然不像病毒性肝炎那麼直接，但風險依然存在，特別是本身就有脂肪肝、肝炎的人更須小心。

黃士維提醒，日常應少吃加工肉品、醃製食物，每週不超過2次；吃加工品時，建議搭配高維生素C蔬果，如芭樂、奇異果、青椒等。另，隔夜菜盡量別吃，真的要吃，也應徹底加熱。最後他也強調，40歲以上應定期做胃鏡、大腸鏡、腹部超音波檢查，有助防患未然。

