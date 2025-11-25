結紮=去勢？不捨兒動刀婆媳釀心結 醫排解免「鬧出人命」

蕭子玄醫師提醒，男性結紮並不是「削弱男性雄風」的手術，而是現代家庭在面對育兒成本與生活壓力時，一種安全且有效的避孕選擇。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕37 歲「阿明」（化名）婚後育有2女，夫妻日前討論有無結紮必要，沒想到婆婆得知擔心兒子被「去勢」，與媳婦意見相左鬧心結，直到泌尿科醫師向長輩說明結紮諸多優點後才放下成見，阿明也與醫師溝通後，決定採用自費「微創結紮手術」，讓夫妻倆往後不再擔心「鬧出人命」。

亞洲大學附屬醫院泌尿科醫師蕭子玄指出，這對夫妻之前就有結紮打算，直到最近因太太月經來晚了，讓他們驚嚇以為要當「三寶爸媽」，決定要結紮避免意外，沒想到在討論過程中被觀念保守的爸媽得知，心疼兒子的婆婆擔心兒子被「去勢」，對媳婦頗不諒解。

直到日前公公因攝護腺肥大前來泌尿科就醫，婆婆無意間抱怨媳婦價值觀「太新潮」，竟然「逼兒子去結紮」，醫師聽到後，連忙解釋男性結紮只是將輸精管截斷，讓精蟲無法通往體外，睪丸依然正常運作，還是會製造男性荷爾蒙，完全不會影響性能力，還不忘提醒長輩，現在年輕人經濟負擔沉重，如果因錯誤認知，未來萬一又有第三胎，恐怕對生活品質造成長期影響。

經醫師解說後，婆婆才決定尊重子女意願，阿明決定接受自費的「微創結紮手術」，醫師說明手術過程中，會使用特殊器械穿刺陰囊表皮製造微小開口，再將輸精管拉出進行結紮，以降低傷口感染、血腫的機率，恢復快，只需局部麻醉便能完成整個過程，全程大約30分鐘左右。

蕭子玄解釋，術後幾天內最好避免劇烈運動與提重物，以免傷口腫脹或拉扯，如有輕微悶痛，只要冰敷與適度休息，多半能迅速緩解，萬一疼痛持續或有感染跡象，則要立即回診處理。

蕭子玄提醒，男性結紮並不是「削弱男性雄風」的手術，而是現代家庭在面對育兒成本與生活壓力時，一種安全且有效的避孕選擇，更是丈夫體貼太太的表現，只要相信醫療團隊正確專業的評估，相信可以打破傳統疑慮，達到正面的共識。

