健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》輾轉難眠又痠痛？ 中醫揭體內失衡原因

2025/11/29 21:21

專家表示，輾轉難眠、身體隱隱作痛的患者，可能看似「睡眠問題」，實際上卻是體內其他問題的反映；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，輾轉難眠、身體隱隱作痛的患者，可能看似「睡眠問題」，實際上卻是體內其他問題的反映；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾常受困於從頭痛，甚至是全身痠痛導致睡不好，身體不適也帶來情緒不安。台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀指出，在臨床上輾轉難眠、身體隱隱作痛的患者，可能看似「睡眠問題」，實際上卻是體內風寒濕熱與氣血運行不暢的反映。

林舜穀在臉書專頁「林舜穀中醫師談失智照護」上分享，在臨床中，常遇到晚上輾轉難眠、身體隱隱作痛的患者。有的人睡到一半覺得頭緊、眼酸、牙痛或鼻塞；有的人則是全身痠楚、關節僵硬、翻身都覺得不舒服。這些看似「睡眠問題」，其實是體內風寒濕熱與氣血運行不暢的反映。他進一步詳細說明：

●頭面部疼痛型：柴葛解肌湯

若是睡前或睡中頭痛、目痛、齒痛、鼻塞，常見於長時間用眼、壓力過大或外感風熱未解。此時使用柴葛解肌湯最為合適。柴胡、葛根能疏散肌表、升津止痛；羌活、白芷祛風止頭面痛；黃芩、石膏清熱瀉火。

臨床上不僅能緩解頭部緊繃與眼周脹痛，也能讓患者放鬆入睡。

●四肢痠痛型：九味羌活湯

若是晚上因手腳痠楚、關節僵硬而睡不安穩，常屬於風寒濕滯、寒熱夾雜的現象。此時，九味羌活湯能發揮平衡之效：羌活祛風勝濕、防風止痛、細辛溫經散寒，再配地黃、黃芩清熱涼血。這方特別適合「痠痛型失眠」的患者，能放鬆筋骨、改善睡眠品質。

林舜穀總結，睡眠與疼痛，其實是雙向訊號。當頭痛或痠痛干擾睡眠時，不只是「哪裡痛」，更要找出「為何痛」。調理風邪、通暢氣血、和解寒熱，身體鬆了，也能安心。如果有任何不適，仍需進一步找醫師診斷。

