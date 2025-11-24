自由電子報
健康 > 護眼顧齒

hold住糖友視力 LRG1蛋白質成治療焦點

2025/11/24 16:30

研究發現，LRG1蛋白質是糖尿病視網膜病變的早期誘因，阻斷該蛋白質可能在失明發生前阻止其發展。圖為示意圖。（擷自freepik）

研究發現，LRG1蛋白質是糖尿病視網膜病變的早期誘因，阻斷該蛋白質可能在失明發生前阻止其發展。圖為示意圖。（擷自freepik）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕英國1項研究發現，1種名為LRG1的蛋白質是糖尿病視網膜病變的早期誘因，阻斷該蛋白質可能在失明發生前阻止其發展。該研究發表於科學轉化醫學期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，英國倫敦大學學院的研究團隊透過以小鼠為基礎的研究發現，LRG1在糖尿病發作後視網膜損傷的初始階段發揮至關重要的作用。LRG1會促使眼部最細小血管周圍的細胞過度收縮並「擠壓」血管，從而限制視網膜的氧氣供應，為長期視力問題埋下隱患。

研究人員發現，在糖尿病小鼠模型中阻斷LRG1後，能夠阻止早期損傷並維持正常眼部功能。

論文第一作者、倫敦大學學院眼科研究所羅西（Giulia De Rossi）博士表示，研究表明糖尿病視網膜病變發病時間比人們認為的還早，而LRG1是造成早期損傷的關鍵因素。針對此蛋白質採取行動，有望預防糖尿病患者失明。

糖尿病視網膜病變可發生於第1型或第2型糖尿病患者。大多數情況下，治療僅在出現症狀（例如視力模糊或扭曲）後才開始，此時潛在的損傷往往已是永久性的。目前針對另一種蛋白質VEGF的療法，也僅對大約一半的患者有效，且很少患者能顯著恢復失去的視力。

此研究表明，LRG1導致眼損傷的時間遠早於VEGF，使其成為一個極具潛力的全新治療標靶。與現有療法不同，阻斷LRG1的療法可以在視力惡化之前進行干預，以預防患者失明。

該研究部分資助者、英國糖尿病協會研究傳播負責人萊利（Faye Riley）博士指出，近三分之一的糖尿病成人患者會出現視網膜病變跡象，這是該疾病最令人擔憂的併發症之一。通過識別早期損傷根本原因，並提供新的治療途徑，有望為保護全球日益增多的糖尿病患者的視力帶來巨大希望。

