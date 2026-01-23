自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》逆轉脂肪肝怎麼吃？ 營養師推地中海飲食3日菜單

2026/01/23 18:01

營養師楊斯涵表示，據醫學研究，以好油高纖等為核心的地中海飲食，可減少肝臟脂肪堆積、促進代謝，也是逆轉脂肪肝的首選飲食方案之一；示意圖。（圖取自freepik）

營養師楊斯涵表示，據醫學研究，以好油高纖等為核心的地中海飲食，可減少肝臟脂肪堆積、促進代謝，也是逆轉脂肪肝的首選飲食方案之一；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕脂肪肝是現代人常見健康警訊之一，除運動之外，透過正確飲食調整，也被研究有助改善脂肪肝狀況。對此，營養師楊斯涵分享，根據醫學研究，以好油、高纖、優質蛋白等為核心的地中海飲食，不僅有助減少肝臟脂肪堆積、還能促進代謝身體毒素、身體細胞修復與抗氧化，也是逆轉脂肪肝的首選飲食建議方案之一。

地中海飲食內容4特色

楊斯涵於臉書專頁「楊斯涵營養師的美味生活」發文表示，想要逆轉脂肪肝，其實可從餐桌飲食開始。因為，地中海飲食具有以下4大健康好處：

1.好油護肝：富含來自橄欖油、堅果、酪梨與深海魚的Omega-3及單元不飽和脂肪酸，有助於抗發炎、減少肝臟脂肪堆積。

2.高纖飽足：大量的蔬菜、水果與全穀雜糧，提供豐富膳食纖維，不僅能穩定血糖、增加飽足感，還能幫助代謝毒素，減輕肝臟負擔。

3.優質蛋白：以魚類、海鮮、豆製品與雞蛋取代紅肉，提供身體修復所需原料，同時減少飽和脂肪攝取。

4.天然抗氧：豐富的植化素與維生素，提升身體抗氧化能力，保護肝細胞。

地中海飲食3日菜單範例

此外，楊斯涵也特別設計對抗脂肪肝地中海飲食3日菜單，結合美味與科學，讓你更輕鬆地將健康飲食落實到生活中：

Day1：早餐選擇清爽希臘優格，午晚餐搭配富含Omega-3 的烤鯖魚與優質植物蛋白的番茄嫩豆腐，營養滿分。

Day2：酪梨吐司提供健康油脂，午餐的藜麥雞肉溫沙拉則是結合纖維與蛋白質，晚餐的香煎鮭魚讓您吃得滿足又健康。

Day3：早餐為中式五穀饅頭搭配蔥蛋，午餐選擇清蒸魚與地瓜簡單原味，晚餐攝取多穀飯搭配大量蔬菜與海帶絲，清爽無負擔。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中