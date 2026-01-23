健康網》逆轉脂肪肝怎麼吃？ 營養師推地中海飲食3日菜單

營養師楊斯涵表示，據醫學研究，以好油高纖等為核心的地中海飲食，可減少肝臟脂肪堆積、促進代謝，也是逆轉脂肪肝的首選飲食方案之一；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕脂肪肝是現代人常見健康警訊之一，除運動之外，透過正確飲食調整，也被研究有助改善脂肪肝狀況。對此，營養師楊斯涵分享，根據醫學研究，以好油、高纖、優質蛋白等為核心的地中海飲食，不僅有助減少肝臟脂肪堆積、還能促進代謝身體毒素、身體細胞修復與抗氧化，也是逆轉脂肪肝的首選飲食建議方案之一。

地中海飲食內容4特色

楊斯涵於臉書專頁「楊斯涵營養師的美味生活」發文表示，想要逆轉脂肪肝，其實可從餐桌飲食開始。因為，地中海飲食具有以下4大健康好處：

1.好油護肝：富含來自橄欖油、堅果、酪梨與深海魚的Omega-3及單元不飽和脂肪酸，有助於抗發炎、減少肝臟脂肪堆積。

2.高纖飽足：大量的蔬菜、水果與全穀雜糧，提供豐富膳食纖維，不僅能穩定血糖、增加飽足感，還能幫助代謝毒素，減輕肝臟負擔。

3.優質蛋白：以魚類、海鮮、豆製品與雞蛋取代紅肉，提供身體修復所需原料，同時減少飽和脂肪攝取。

4.天然抗氧：豐富的植化素與維生素，提升身體抗氧化能力，保護肝細胞。

地中海飲食3日菜單範例

此外，楊斯涵也特別設計對抗脂肪肝地中海飲食3日菜單，結合美味與科學，讓你更輕鬆地將健康飲食落實到生活中：

●Day1：早餐選擇清爽希臘優格，午晚餐搭配富含Omega-3 的烤鯖魚與優質植物蛋白的番茄嫩豆腐，營養滿分。

●Day2：酪梨吐司提供健康油脂，午餐的藜麥雞肉溫沙拉則是結合纖維與蛋白質，晚餐的香煎鮭魚讓您吃得滿足又健康。

●Day3：早餐為中式五穀饅頭搭配蔥蛋，午餐選擇清蒸魚與地瓜簡單原味，晚餐攝取多穀飯搭配大量蔬菜與海帶絲，清爽無負擔。

