健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》狄志為遊日疑染B型流感 網友協助線上看診救援

2026/01/24 19:16

媒體人狄志為遊日期間疑染B流，略微恢復後上網感謝網友熱情。（圖取自臉書）

媒體人狄志為遊日期間疑染B流，略微恢復後上網感謝網友熱情。（圖取自臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕資深媒體人狄志為近日在臉書談到自己在日本遊玩，卻疑似染上B型流感，上網求助後找到線上看診服務。

據報導，狄志為與家人到日本遊玩，卻在下機後不久出現頭痛、嘔吐、肌肉痠痛等症狀。在上網求助後，找到線上醫療服務並到附近藥局領取克流感。休養1日後，他上網感謝網友的熱心相助；並談到早在飛機上就出現嚴重症狀；即使是搭乘新幹線，B型流感也沒有放過他，嘔吐、頭痛與發燒，都發生了。

最後狄志為提醒大家出國前，做好醫療保險等相關準備，了解當地就醫方式，才不至於在意外發生時手忙腳亂。

媒體人狄志為在遊日期間疑似感染B型流感，發燒等症狀極度嚴重。（圖取自IG）

媒體人狄志為在遊日期間疑似感染B型流感，發燒等症狀極度嚴重。（圖取自IG）

衛福部疾管署表示，近年主要流行之季節性流感病毒型別以A（H3N2）、A（H1N1），以及B型流感為主，每季於各地區流行狀況均不同。一般而言約在症狀出現後3-4天內傳染力最強。另研究發現，成年感染者在發病前24-48小時便開始排放病毒，但量較低，病毒排放高峰是發病後24-72小時，直至發病後第5天；但免疫不全者，排放病毒的期間可能達數週或數月；兒童亦較早開始排放病毒，且量較多，時間較久，最長可達21天。

感染後所引起症狀之嚴重度與個體免疫力、潛在疾病及年齡等因素有關，其臨床症狀主要包括發燒、咳嗽、頭痛、肌肉痠痛、疲倦、流鼻水、喉嚨痛等。另外，約有10%感染者有噁心、嘔吐及腹瀉等腸胃道症狀伴隨呼吸道症狀而來。

對大部份健康成年人而言，通常約可在1週內康復，而有些人咳嗽及全身不適之症狀可持續超過2週，少數患者可能出現嚴重併發症，常見併發症為肺炎、腦炎、心肌炎及其他嚴重之繼發性感染或神經系統疾病等。高危險族群包括65歲以上長者、嬰幼兒及孕婦、免疫功能不全者，以及罹患氣喘、糖尿病、心血管、肺臟、肝臟、腎臟等慢性疾病或BMI≧30者。

