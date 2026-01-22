健康網》尾牙旺季續攤有風險？ 醫示警：做這3事可自保

專家表示，很多急診意外，不是發生在尾牙當下，而是在「結束後那一攤」；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕最近進入尾牙旺季，很多公司熱鬧舉辦活動慰勞員工，經常在抽到現金開心歡樂之餘，好同事們可能會再續攤。然而，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，尾牙結束後的續攤，是冬天的危險行為之一，最大的風險在於在疲勞與酒精狀態下，恐因食物更誤入氣道，引發窒息或嗆咳，要特別防範。

黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，很多急診意外，不是發生在尾牙當下，而是在「結束後那一攤」。此時，身體已經疲勞，加上酒精尚未代謝完，吞嚥與咳嗽反射會變慢，你以為自己清醒，其實反應已逐漸延遲卻不自知。

黃軒提醒續攤的2風險，務必小心預防：

●常吃的宵夜

烤肉、炸物、麻辣鍋、滷味，看似熱鬧，卻是高風險食物：又燙、又硬、又容易大口吞。在疲勞與酒精作用的狀態下，食物更容易誤入氣道，引發窒息或嗆咳。

●深夜異狀被誤判

更危險的是，續攤多半在深夜、燈暗又吵，旁人常把異狀誤以為「喝醉」，錯過急救黃金時間。

尾牙旺季時，仍要有自保的概念。黃軒提醒民眾，最好記住3件事：

●喝酒後別吃難吞的食物，像是大塊、乾硬或是黏稠的食物，累了就停。

●續攤不是每個人的義務。

●看到人突然說不出話、臉色怪，立刻處理。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

