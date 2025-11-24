自由電子報
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

失能患者省去舟車勞頓 中醫到宅針灸助長者復能

2025/11/24 11:03

中醫師透過居家醫療到王奶奶家進行針灸。（聖功醫院提供）

中醫師透過居家醫療到王奶奶家進行針灸。（聖功醫院提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕為了讓中風後遺症、骨折、退化性疾病等行動不便、難以定期到醫院治療的長者不中斷治療，高雄天主教聖功醫院中醫部與居家護理所推出「中醫到宅針灸」，把診間搬到客廳，透過針灸疏通經絡、調和氣血，為患者減痛、增能。

聖功醫院中醫師許景勝已執行居家醫療服務多年，他表示，到宅針灸對「神經系統疾病」、「肌肉骨骼與慢性疼痛」、「長期臥床與失能患者」以及「精神與睡眠障礙」等族群都有良好成效，也大幅減少長者因舟車勞頓而中斷治療的情況，透過規律施針，許多長者在熟悉的家中環境，就能逐步恢復身體功能。

聖功醫院居家中醫團隊已有許多個案透過到宅針灸，看見身體逐漸恢復的希望。顏張奶奶因腦中風失能，從PAC（急性後期照護）到進住護理之家，再到返回家中接受居家醫療，透過持續的針灸與復能介入，顏張奶奶的肢體活動逐漸進步，生活品質也明顯提升。

高齡98歲的黃邱奶奶是透過中醫針灸配合基礎體能訓練，加上家人全力的支持照護，從每日飲食營養到中藥養身飲，堪稱是「活躍老化」的最佳代表；王奶奶因髖關節骨折曾一度無法行走，返家後透過到宅針灸搭配復健與照護指導，疼痛逐漸減輕、身體力量慢慢回來，如今已能重新站起緩步行走。

