彰化「皮蛇」疫苗政策大轉彎！ 長者不用摸黑排隊

為了避免排隊搶登記打疫苗之亂再度上演，彰化縣政策急轉彎，今天宣布不再分批分流接種，改為一次性全數釋出。（民眾提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕政策急轉彎了！為了避免老人家三更半夜睡不著覺，摸黑跑去排隊預約打疫苗，彰化縣政府衛生局今天宣布，下週一（26日）起改為全面開放一般長者預約，直到名額用罄為止；同時調整現場開放預約時段，統一改在每天下午1點30分發放號碼牌，希望民眾吃完午餐，下午氣溫回暖，再出門前往衛生所預約疫苗即可，不用一大清晨頂著風寒出門，一旦受寒感冒了反而不好。

昨天（20日）彰化縣帶狀疱疹疫苗接種與現場預約登記的首日反應超熱烈，首週、第一期名額1月20至23日開放名額當天秒殺，更因排隊幾乎看不到盡頭，引發民怨。衛生局開會討論，今天宣布調整規定，不再分批分流接種，改為從1月26日起將剩餘的4567個給一般長者的名額，一次全部釋出，直到額滿為止。

彰化縣政府今天公布帶狀疱疹各鄉鎮市分配的數額，統一改在1月26日下午1點30分開放現場預約登記。（衛生局提供）

衛生局表示，各鄉鎮衛生所疫苗配額依人口比例調整，彰化市南、西、北區596個名額最多，其次是員林市439、和美鎮294居第三。此外，考量大城、芳苑、竹塘等偏遠地區交通不便，縣府特別保留該地區8成名額，供設籍當地的長輩優先預約。

衛生局指出，只要現場預約額滿，衛生所也會現場登記候補名單，假設，後續低收及中低收入戶長者未施打疫苗就會釋出，釋出後會優先通知候補名單，衛生局會妥善讓疫苗發揮最大效益，不會浪費任何一劑的疫苗。

這次政策是由縣府自購2萬劑疫苗，提供設籍彰化滿一年、65歲以上長者（原住民55歲起）兩劑接種。低收及中低戶免費，一般長者自付6000元，餘額縣府補助。一般長者預約後7天內繳費，收到簡訊或14天後持證至衛生所打第一劑，3個月後接種第二劑，完成兩劑疫苗獲得完整保護。

