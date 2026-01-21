自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》中國女星罹5癌抗癌33年 醫授先「吃」出好體力

2026/01/21 16:50

健康網》中國女星罹5癌抗癌33年 醫授先「吃」出好體力

91歲中國女星陶玉玲癌逝，生前抗癌33年。林口長庚腫瘤醫師吳教恩指出，抗癌過程要忍受化療副作用，必須要挺過。圖為藍羽（左）分享與陶玉玲最後一次見面的溫馨片段。（翻攝自微博）

〔健康頻道／綜合報導〕中國女星陶玉玲91歲癌逝，她生前抗癌33年，歷經口腔癌、肺癌及基底細胞癌，尤其是在首次罹癌，醫師要她毀容才能生存的心路歷程。林口長庚腫瘤醫師吳教恩指出，抗癌過程要忍受化療副作用，必須要挺過。

根據《香港01》指出，陶玉玲面對癌症的態度從容又果決，她雖未照醫師建議把臉皮切開、眼珠子移出，把腫瘤取出來，簡直就是要她的演藝生命中止。最後，她決定切除部分上顎，整整40天不能進食。她罹患5癌，進行過3次大手術，一步步熬過來，甚至很長壽。

吳教恩在臉書專頁「腫瘤科吳教恩醫師」發文分享，抗癌過程中，化療後噁心、嘴破、吃不下也使得身體虛弱，他針對病友常食不下嚥，可以試試以下飲食：

●噁心嘔吐時：採用少量多餐，嘗試薑茶或酸性果汁（如檸檬汁）緩解不適。

●口腔潰瘍時：避免辛辣、過燙或太酸的刺激物，改吃蒸蛋、豆漿等溫和軟食。

●食慾不振時：製備高營養濃縮飲品（如奶昔、蛋白粉），確保每一口都是高效能量。

吳教恩指出，把握飲食5大策略，身體有足夠營養抗癌：

●每日要攝取足夠熱量1500-2000大卡。

●需要攝取更多蛋白質來修復正常細胞，維持肌肉量。雞肉、魚、蛋、豆腐、優格、堅果等都是優質蛋白質。

●要多吃蔬菜、水果，補充膳食纖維，其中有抗氧化物及植化素，可以降低發炎反應，鼓勵多吃深色蔬菜。

●適量健康的脂肪，避免反式脂肪，才有充足的熱量幫助身體修復，增加體力。像是橄欖油、酪梨、深海魚、堅果等健康脂肪的來源，最好不要攝取油炸食物、糕點類。

●避免高糖、高精緻的碳水化合物，因為過多糖分會導致胰島素升高，促進發炎反應，像是甜點、含糖飲料、白麵包。

