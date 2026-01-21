台灣居家透析白皮書出爐 力拚2035年18％目標

衛福部今攜手台灣腎臟醫學會發布「台灣居家透析白皮書」，目標在2035年前將居家透析比率提升至18%。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣洗腎人口仍有9萬多人，居家透析比例卻僅約7%，衛生福利部今（21）日攜手台灣腎臟醫學會發布「台灣居家透析白皮書」，正式宣示透析政策將從「以醫院為中心」轉向「以家為核心」，目標在2035年前將居家透析比率提升至18%，追上新加坡、澳洲。

衛福部長石崇良指出，COVID-19疫情後，各國普遍檢討高度集中於醫療機構的照護模式，轉而發展更具彈性與韌性的居家醫療，透析政策也不例外。國際上，包括新加坡、澳洲的居家透析比率已拉高至約2成，台灣必須迎頭趕上，18%是第一階段的重要里程碑。

石崇良表示，過去居家透析推動有限，關鍵在於病人對自行操作的壓力與不安，但隨著國人健康識能提升，加上遠距監測、智慧設備等科技導入，居家透析的安全性與支持系統已大幅改善。衛福部自去年起重新盤整透析政策，彙整專家與臨床意見，並與腎臟醫學會合作完成白皮書，未來也將透過健保給付與專業學會推廣，逐步提升民眾對腹膜透析與居家血液透析的認識與接受度。

石崇良強調，居家透析不僅能減輕醫院負荷，更有助於強化整體醫療韌性，讓病人不再受限於時間與空間，對長期洗腎族群而言，是更貼近生活的選擇。

台灣腎臟醫學會理事長陳金順也說，「強化醫療韌性」已是疫情後各國共同目標，美國、香港、泰國等地皆積極布局居家透析政策。居家透析不只是治療方式的改變，更是一種面對突發公共衛生事件時的重要醫療策略。

陳金順表示，台灣不僅要跟上國際趨勢，更要發展具特色的「台灣模式」，呼應賴清德總統提出的「健康台灣」願景，讓醫療政策與國家發展緊密結合。未來，居家透析除了是末期腎臟病的重要治療選項，也有機會成為台灣輸出國際的醫療經驗，展現醫療軟實力。

白皮書由健保署、腎臟醫學會及跨領域專家共同參與，內容涵蓋政策方向、科技應用與給付誘因。健保署副署長張禹斌表示，健保署維持編列4億3350萬元，專款用於鼓勵院所加強推動居家腹膜透析與居家血液透析，提升照護品質，期盼能藉此擴大居家透析的覆蓋範圍，同時結合遠距智慧醫療，增強以病人為中心的服務品質，落實醫療永續的願景。

