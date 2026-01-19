自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》發揮藥效！醫：幫孩子噴「鼻噴劑」4步驟

2026/01/19 19:21

耳鼻喉科醫師王恩盈提醒家長，若需幫孩子噴鼻噴劑，記得四步驟。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕氣候變化巨大，過敏兒又鼻涕流不停了。不少家長會幫孩子買鼻噴劑來清潔鼻腔，卻不知如何做才能讓鼻噴劑的藥效吸收更全面。

衛福部嘉義醫院耳鼻喉科醫師王恩盈向家長說明協助孩子使用鼻噴劑的正確步驟：

1. 清潔與搖勻：使用前先請孩子輕輕擤掉鼻涕，並將藥瓶搖勻。

2. 姿勢正確：讓孩子頭部微微低頭，噴嘴進入鼻腔後，方向朝向鼻翼外側（避免直對鼻中隔噴灑，以減少鼻出血機率）。

3. 輕噴不吸氣：輕輕噴入即可，過程中不需要用力吸氣，避免藥物流到喉嚨造成苦味與不適。

4. 噴後護理：完成後請孩子維持姿勢輕輕呼吸，避免立刻用力擤鼻涕，讓藥物有時間停留和吸收。

不過藥局甚至藥妝店也能買到鼻噴劑，甚至廣告也打很大。這些鼻噴劑有何差異？王恩盈解析市售鼻噴劑與醫師開立處方的差異（以成分區分）：

市面上藥局可買到的鼻噴劑種類多樣，家長需特別留意成分差異：

• 類固醇鼻噴劑（如內舒拿 Nasonex）：這類藥物主要作用於抗發炎，安全性高。雖然內舒拿目前已退出健保，在藥局即可購買，但其本質與醫師常用於治療過敏性鼻炎的藥物相同，在醫師或藥師指導下，可依病情需要規律使用。

• 血管收縮劑（如歐治鼻 Otrivin）：這類產品常見於一般藥局，優點是收縮鼻黏膜效果快，能迅速緩解鼻塞。但不建議長期連續使用（通常建議不超過 5-7 天），否則可能產生「反彈性鼻炎」，導致鼻塞更嚴重。

• 醫師評估的重要性：醫師開立處方時，會根據孩子的年齡、過敏型態及嚴重程度來調配劑量或合併其他治療。若孩子的症狀反覆、持續，仍建議由專業醫師評估，以確保用藥的安全性與療效。

另外王恩盈在臉書粉專「王恩盈耳鼻喉醫師」指出，多達9成的人使用鼻噴劑，都會漏掉一項步驟：鼻噴劑、鼻用懸浮液，在使用前一定要先「搖勻」！不論大人小孩使用都要。王恩盈強調，這項才能確保藥效能大幅發揮。很多鼻噴劑屬於「懸浮液」，可以把它想像成「珍珠奶茶」，底下的珍珠要搖開才不會都沉在底下。懸浮液噴劑也是一樣，藥物成分如果沒有搖均勻，噴出來的可能只是溶劑而不是藥，前面幾下可能劑量不足，後面反而過量，效果自然不穩定，還可能讓人誤會「藥沒效」。

