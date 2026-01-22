健康網》咖啡控必看！1到3杯是關鍵 超過恐健康亮紅燈

恆新復健科診所醫師王思恒指出，據國外1項研究發現，每天喝1-3杯咖啡，可降低罹患慢性病風險；但若喝超過5杯，風險則暴增；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕面對高壓生活，很多人每天早上靠咖啡提神醒腦，甚至整天不斷續杯，但卻忽略喝太多恐傷身。恆新復健科診所醫師王思恒指出，據國外1項分析33萬人的研究發現，每天喝1-3杯咖啡，罹患糖尿病、心臟病等慢性病風險可降低10%；但若喝超過5杯，多重慢性病風險反而會暴增26%。提醒咖啡不是喝越多越好，每日應控制在3杯之內，才能避免損害健康。

每日1-3杯 助降慢性病風險

王思恒在臉書粉專「一分鐘健身教室」發文指出，常聽說咖啡能抗氧化、燃脂、甚至防癌，但2026年英國發表的最新研究，分析了33萬人的數據，發現每天飲用咖啡多於5杯，可能提高慢性疾病風險逾2成。另，每天飲用1-3杯咖啡是黃金區間，在這個飲用量下，綠原酸與多酚的抗氧化力發揮效益，以致罹患糖尿病、心臟病等慢性病的風險降低約1成。

王思恒進一步說明，雖然相關性不等於因果性，但一天會喝超過5杯咖啡，通常可能是長期睡眠不足、壓力破表、甚至菸酒不離手的族群。若需仰賴更多咖啡維持精神，其實也顯示一個警訊：身體可能早就過勞、健康亮紅燈，咖啡只是掩蓋疲勞的假象，體內發炎反應其實從未停止。

焦慮、心悸、三高者勿過量

此外，他也提醒，咖啡並非幫助健康的萬靈丹。若喝完覺得專注、開心，可繼續喝，但仍建議控制在1-3杯。如果喝完覺得焦慮、心悸，或是壓力大為提神而不得不喝、有三高問題，則建議咖啡飲用量勿超過3杯，因為此時身體需要的應是睡眠，而不是咖啡因。

