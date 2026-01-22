自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》咖啡控必看！1到3杯是關鍵 超過恐健康亮紅燈

2026/01/22 06:24

恆新復健科診所醫師王思恒指出，據國外1項研究發現，每天喝1-3杯咖啡，可降低罹患慢性病風險；但若喝超過5杯，風險則暴增；示意圖。（圖取自freepik）

恆新復健科診所醫師王思恒指出，據國外1項研究發現，每天喝1-3杯咖啡，可降低罹患慢性病風險；但若喝超過5杯，風險則暴增；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕面對高壓生活，很多人每天早上靠咖啡提神醒腦，甚至整天不斷續杯，但卻忽略喝太多恐傷身。恆新復健科診所醫師王思恒指出，據國外1項分析33萬人的研究發現，每天喝1-3杯咖啡，罹患糖尿病、心臟病等慢性病風險可降低10%；但若喝超過5杯，多重慢性病風險反而會暴增26%。提醒咖啡不是喝越多越好，每日應控制在3杯之內，才能避免損害健康。

每日1-3杯 助降慢性病風險

王思恒在臉書粉專「一分鐘健身教室」發文指出，常聽說咖啡能抗氧化、燃脂、甚至防癌，但2026年英國發表的最新研究，分析了33萬人的數據，發現每天飲用咖啡多於5杯，可能提高慢性疾病風險逾2成。另，每天飲用1-3杯咖啡是黃金區間，在這個飲用量下，綠原酸與多酚的抗氧化力發揮效益，以致罹患糖尿病、心臟病等慢性病的風險降低約1成。

王思恒進一步說明，雖然相關性不等於因果性，但一天會喝超過5杯咖啡，通常可能是長期睡眠不足、壓力破表、甚至菸酒不離手的族群。若需仰賴更多咖啡維持精神，其實也顯示一個警訊：身體可能早就過勞、健康亮紅燈，咖啡只是掩蓋疲勞的假象，體內發炎反應其實從未停止。

焦慮、心悸、三高者勿過量

此外，他也提醒，咖啡並非幫助健康的萬靈丹。若喝完覺得專注、開心，可繼續喝，但仍建議控制在1-3杯。如果喝完覺得焦慮、心悸，或是壓力大為提神而不得不喝、有三高問題，則建議咖啡飲用量勿超過3杯，因為此時身體需要的應是睡眠，而不是咖啡因。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中