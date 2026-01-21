急性氣喘險沒命 和美救護車上急救制度成功救回

彰基去年承辦彰化縣「高級救護技術員」訓練課程，協助培育高階救護人力。（彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣1名疑似氣喘患者日前突發急性呼吸困難，隨車出勤的消防局和美消防分隊高級救護技術員林建宏，發現患者呈現嚴重支氣管痙攣徵象，判定為嚴重氣喘急性發作，情況危急，立即依消防局預立醫療醫囑流程，在救護車上給予複方支氣管擴張劑霧化吸入治療，並同步緊急後送至彰化基督教醫院，降低可能需要氣管插管的危機，展現高級救護技術員於呼吸急症處置中的關鍵價值。

彰基指出，氣喘急性發作若未能在黃金時間內獲得有效處置，極可能迅速惡化為呼吸衰竭，生死往往只在一線之間。該起驚險的氣喘急救案例，透過預立醫療醫囑制度，高級救護技術員得以在救護車上即時啟動藥物治療，等同將急診室的關鍵處置移至第一線，落實「時間就是生命」。

為使此類成功救援成為常態，彰基去年承辦彰化縣「高級救護技術員」訓練課程。除政府補助外，彰基亦自籌經費投入逾500萬元，協助培育高階救護專業人力。高級救護技術員至少要經過1296小時的學科與術科訓練，內容涵蓋高級心臟救命術、創傷處置與急救藥物治療等。同一梯接受訓練的30名學員，全數通過甄試成為最佳生力軍。彰化縣高級救護技術員人數提升至82人，大幅強化守護縣民生命安全的急救防護網。

彰基急診醫學部長邱俊杰表示，有呼吸道疾病患者於天氣轉冷時應特別留意症狀變化，避免冷空氣直接刺激氣道，規律使用控制型藥物；若出現藥物使用後未改善、說話困難或呼吸明顯吃力等警訊，應立即撥打119及早由專業救護人員介入，得到最好的治療時機。

