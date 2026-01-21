健康網》恢復力差只是老化？ 醫警：粒線體撐太久恐增癌風險

專家表示，日常要有規律睡眠、穩定作息，可以幫粒線體修復；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕多數人認為發炎一定要紅、腫、熱、痛，台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，在分子醫學裡，真正危險的慢性發炎，往往沒有症狀，這時粒線體會被迫持續提高能量輸出，久而久之造成修復機制疲乏、訊號判斷開始失準，因此提高癌症風險。他建議，靠規律睡眠、穩定作息、避免長期空腹與刺激性飲食， 可以幫粒線體修復。

張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，慢性發炎本身，並不是癌症，它真正讓人擔心的地方，在於它會讓細胞長時間用一種不適合久用的方式在運作。2026 年發表在《Journal of Translational Medicine》的綜論顯示，癌症的形成，不只是單一基因出錯，而是細胞長期被推進一個狀態，能量一直要撐著輸出，修復卻來不及跟上。

請繼續往下閱讀...

他接著說明，讓細胞一步步被推進這種「高壓輸出、低修復」狀態，最被忽略的因素之一，正是慢性發炎。慢性發炎讓細胞一直在「備戰」，粒線體會被迫持續提高能量輸出，同時大量產生活性氧。短期來看，這是防禦反應；長期來看，卻會變成對細胞自己的傷害。發炎久了，細胞會開始「走偏」，成了癌症最容易發展的環境。

張家銘提到，當粒線體長期處於高壓狀態，會啟動免疫警報系統，刺激嗜中性白血球進入過度活化狀態。嗜中性白血球原本是防禦者，但在這種環境下，會開始形成嗜中性白血球胞外陷阱，不只會放大發炎訊號，還會刺激血管新生、幫助異常細胞存活與移動，這便使得癌症有了「前奏曲」。

他強調，這時只要再遇到感染、環境毒素、荷爾蒙失衡、心理壓力，細胞就會跨過那條看不見的界線。反映在民眾的生活中就會出現這些情況：小病拖很久，恢復力越來越差；壓力一大，腸胃、皮膚、免疫一起出問題；作息一亂，發炎指標、疲勞感就上來。

張家銘提醒，預防關鍵不在於一味補充或強力抗氧化，而是讓粒線體「有機會修復」。規律睡眠、穩定作息、避免長期空腹與刺激性飲食，都是在幫粒線體踩煞車，小心別把身體逼到極限，生活調整就不再只是保養，而是在癌症前期分子就介入。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法