自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》恢復力差只是老化？ 醫警：粒線體撐太久恐增癌風險

2026/01/21 12:52

專家表示，日常要有規律睡眠、穩定作息，可以幫粒線體修復；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，日常要有規律睡眠、穩定作息，可以幫粒線體修復；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕多數人認為發炎一定要紅、腫、熱、痛，台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，在分子醫學裡，真正危險的慢性發炎，往往沒有症狀，這時粒線體會被迫持續提高能量輸出，久而久之造成修復機制疲乏、訊號判斷開始失準，因此提高癌症風險。他建議，靠規律睡眠、穩定作息、避免長期空腹與刺激性飲食， 可以幫粒線體修復。

張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，慢性發炎本身，並不是癌症，它真正讓人擔心的地方，在於它會讓細胞長時間用一種不適合久用的方式在運作。2026 年發表在《Journal of Translational Medicine》的綜論顯示，癌症的形成，不只是單一基因出錯，而是細胞長期被推進一個狀態，能量一直要撐著輸出，修復卻來不及跟上。

他接著說明，讓細胞一步步被推進這種「高壓輸出、低修復」狀態，最被忽略的因素之一，正是慢性發炎。慢性發炎讓細胞一直在「備戰」，粒線體會被迫持續提高能量輸出，同時大量產生活性氧。短期來看，這是防禦反應；長期來看，卻會變成對細胞自己的傷害。發炎久了，細胞會開始「走偏」，成了癌症最容易發展的環境。

張家銘提到，當粒線體長期處於高壓狀態，會啟動免疫警報系統，刺激嗜中性白血球進入過度活化狀態。嗜中性白血球原本是防禦者，但在這種環境下，會開始形成嗜中性白血球胞外陷阱，不只會放大發炎訊號，還會刺激血管新生、幫助異常細胞存活與移動，這便使得癌症有了「前奏曲」。

他強調，這時只要再遇到感染、環境毒素、荷爾蒙失衡、心理壓力，細胞就會跨過那條看不見的界線。反映在民眾的生活中就會出現這些情況：小病拖很久，恢復力越來越差；壓力一大，腸胃、皮膚、免疫一起出問題；作息一亂，發炎指標、疲勞感就上來。

張家銘提醒，預防關鍵不在於一味補充或強力抗氧化，而是讓粒線體「有機會修復」。規律睡眠、穩定作息、避免長期空腹與刺激性飲食，都是在幫粒線體踩煞車，小心別把身體逼到極限，生活調整就不再只是保養，而是在癌症前期分子就介入。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中