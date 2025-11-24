自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》兒童糖尿病5問 劉士嶢醫師專業解答

2025/11/24 10:28

隨著台灣兒童肥胖率逐年攀升，第二型糖尿病在兒童，特別是青少年族群中也變得越來越常見；圖為情境照。（圖取自freepik）

隨著台灣兒童肥胖率逐年攀升，第二型糖尿病在兒童，特別是青少年族群中也變得越來越常見；圖為情境照。（圖取自freepik）

文／劉士嶢

Q1：兒童糖尿病的類型與症狀？

A：兒童糖尿病主要可分為「第一型糖尿病」與「第二型糖尿病」，這兩者在成因與好發年齡上有所不同。

第一型糖尿病：這是在兒童青少年族群中最常見的類型，發病年齡通常在青春期發育之前。它的成因是身體的自體免疫系統失調，產生了會攻擊並破壞胰臟β細胞的抗體，導致胰島素分泌大幅減少甚至完全停止。

第二型糖尿病：過去多發生在肥胖的中老年人身上，然而，隨著台灣兒童肥胖率逐年攀升，第二型糖尿病在兒童，特別是青少年族群中也變得越來越常見。其成因是身體周邊組織對胰島素的敏感性下降，產生「胰島素阻抗」，使得胰島素無法有效發揮作用 。

在症狀方面，第一型糖尿病的症狀通常會有典型的「三多症狀」：多吃、多喝、多尿，但體重卻不斷下降。當體內胰島素嚴重缺乏時，血糖會持續升高，家長可能會注意到孩子頻繁口渴、夜間頻尿甚至尿床。若未及時診斷，脂肪會不正常分解產生酮體，引發「酮酸中毒」，孩子可能會出現腹痛、嘔吐、呼吸急促、意識不清等危急症狀，需要立即送醫緊急處理，若延誤治療可能會有生命危險。

事實上，在台灣有高達8成的第一型糖尿病孩子，是因為出現了酮酸中毒才被確診。而兒童第二型糖尿病的症狀，除了典型的三多症狀以外，一些徵兆也與肥胖更為相關，有時會在學校健康檢查時被發現皮膚皺摺處（如頸部、腋下）出現色素沉澱、觸感粗糙的「黑色棘皮症」，這就是胰島素阻抗的明顯表徵，若家長在孩子身上發現類似狀況，建議及早就醫檢查。

Q2：兒童第一型糖尿病有家族性嗎？只能一輩子注射胰島素嗎？

A：從遺傳性的角度來看，第一型糖尿病的發生，確實與特定的人類白血球表面抗原基因型有關；然而，這並不代表它是一個典型的遺傳疾病。事實上，在亞洲，將近9成的第一型糖尿病病童，家族中並沒有其他人罹患此疾病。即便是同卵雙胞胎，若一人得到第一型糖尿病，另一人發病的機率也僅約一半。這說明除了遺傳體質外，後天的環境因素也在疾病的進程中扮演了重要角色。目前有許多研究希望能找到預防的方法，但還沒有確切的結論 。

從治療的層面來看，內分泌疾病的治療原則是「缺什麼，補什麼」。第一型糖尿病的根本病因是體內無法自行製造足夠的胰島素。因此，目前的標準治療方式就是一天數次皮下注射胰島素，並且需要終身持續。不過，隨著醫療科技的進步，治療的工具也越來越人性化。

例如，採血和注射的針具都更注重無痛技術；「連續血糖監測系統」可以大幅減少每日扎手指測血糖的次數；「胰島素幫浦」則能透過埋在皮下的軟針，更貼近生理需求地持續輸送胰島素。在國外，若將連續血糖監測與胰島素幫浦結合自動調節程式，更被稱為「人工胰臟」；然而目前在國內，使用胰島素幫浦與連續血糖監測器大多需要病友自費使用。

Q3：兒童第二型糖尿病與肥胖的關係？

A：兒童第二型糖尿病與肥胖的關係極度密切。「多吃少動」是兒童青少年肥胖的主因，而肥胖正是導致第二型糖尿病的關鍵。肥胖會導致身體組織對胰島素的敏感性下降，產生胰島素阻抗，這就是第二型糖尿病的根本病因。根據世界肥胖聯盟的資料，台灣兒童及青少年的過重與肥胖盛行率是「亞洲第一」，且已蟬聯多年，遠高於日本、韓國等國，現況令人擔憂。根據2017至2020年的國民營養調查，7到18歲兒童青少年的過重及肥胖盛行率已超過三成，尤其男孩的問題更為嚴重。

這背後的原因，與精緻化、西化的飲食習慣，以及隨處可見的手搖含糖飲料脫不了關係，後者更是造成肥胖的最大元凶。此外，台灣學童在校時間長，多從事靜態活動，缺乏足夠的運動機會，也是體重「橫向發展」的重要因素。因為肥胖兒童比例不斷上升，使得以往少見的兒童第二型糖尿病，如今在門診中也越來越常見。

Q4：兒童第二型糖尿病的治療？

A：兒童第二型糖尿病的治療核心，在於減少體內的胰島素阻抗，換言之便是改善體重過重與肥胖的狀態，因此建立個人與家庭的健康生活習慣才是重點。藥物治療通常是第二線的選擇，除非孩子在努力嘗試飲食與行為調整後效果不彰，或是已經出現了如高血壓、高血脂等肥胖相關的併發症，才會考慮使用口服降血糖藥物或胰島素等藥物介入治療。

治療過程的目標不是執著於減去幾公斤，而是透過體重維持，讓孩子在持續長高的過程中，身體質量指數（BMI）能逐漸回到正常範圍。治療的關鍵在於家長必須以身作則，全家一起進行體重管理。具體方法包括：

●飲食調整：家長可參考國健署的「我的餐盤」口訣：「每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙」。即使是外食，也應注意營養均衡，並務必戒除含糖飲料。

●規律運動：鼓勵孩子參加學校的運動性社團，假日多安排全家一起慢跑、爬山、游泳等戶外活動。

●正常作息：熬夜也是導致肥胖的原因之一。家長應與孩子約定使用3C產品的時間，確保孩子早睡早起，維持正常作息。

Q5：兒童糖尿病未來成年後的影響？

A：兒童時期的肥胖與糖尿病，若沒有妥善控制，其負面影響會一路延續到成年期，並可能讓許多過去被視為「老年病」的併發症提早發生。研究顯示，肥胖的兒童有超過一半的機率會成為肥胖成人，而肥胖的青少年更有高達8成會一直胖到大。這意味著，與肥胖和糖尿病相關的健康問題會更早出現，影響一輩子的健康。

在臨床上，我們已經在肥胖的青少年身上觀察到許多成人才有的併發症。約有10%至20%的肥胖青少年已出現高血壓、高血脂，這些都會造成動脈硬化與心血管變化。許多孩子有脂肪肝，甚至超音波下已看到肝臟纖維化的前期表現。此外，過重及肥胖還可能引發睡眠呼吸中止症，影響日間學習與正常生長發育。

總結來說，兒童糖尿病是一個需要長期抗戰的慢性疾病。無論是第一型或第二型，控制血糖都是一輩子的功課。然而，只要家長與孩子能夠積極面對，與醫療團隊（包括醫師、營養師、物理治療師等）密切合作，建立良好的生活型態，孩子們依然可以健康成長，活出精彩的人生。

好心肝門診中心小兒科兼任主治醫師劉士嶢。（好心肝門診中心提供）

好心肝門診中心小兒科兼任主治醫師劉士嶢。（好心肝門診中心提供）

（作者為臺大醫院小兒內分泌科主治醫師、好心肝門診中心小兒科兼任主治醫師，本文取自肝病防治學術基金會《好心肝雜誌》第112期 ）

