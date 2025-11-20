自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》「AI幫你看胚胎」全球首個AI胚胎預測模型誕生

2025/11/20 17:29

TFC新板婦產科生殖中心結合專業醫療與智慧科技，打造北台灣AI智慧生育網絡。（TFC提供）

TFC新板婦產科生殖中心結合專業醫療與智慧科技，打造北台灣AI智慧生育網絡。（TFC提供）

〔健康頻道／綜合報導〕TFC臺北生殖中心醫師與胚胎師團隊領先研發「可解釋人工智慧（Explainable AI, XAI）」模型，導入胚胎評估流程，結合完整臨床數據與影像資料，成功預測胚胎染色體是否健康，準確率達 75%。研究成果已發表於國際期刊《Journal of Assisted Reproduction and Genetics》，為全球領先具可解釋性的AI胚胎預測模型。

TFC醫療團隊為突破此瓶頸，回溯分析了2020年至2022年間共1,908顆囊胚的影像與參數，納入父母年齡、AMH值、胚胎發育速度等重要臨床數據，並以6種主流AI機器學習模型訓練與外部驗證，最終建立準確率達75%的高效模型，進而為每顆胚胎產出「專屬分析報告」，清楚呈現AI判斷胚胎健康程度的依據，並協助醫師進行個人化分析與治療，能夠讓醫師在沒有PGT-A檢測的情況下預測胚胎健康，降低患者經濟負擔與風險，並提高懷孕成功率。

TFC的Explainable AI能分析母齡、父齡、胚胎發育速度等臨床數據，清楚解釋「為什麼這顆胚胎更有機會成功」。讓醫師與病患在資訊透明、邏輯清楚、信任度高的基礎上，達到醫病共享決策（Shared decision making, SDM）最精準的選擇。

這套結合智慧科技與個人化醫療的AI模型，將可應用於TFC臺北總院與新板院所，幫助渴望孩子的準父母安心接受療程，開啟生殖醫療科技的新篇章。TFC臺北生殖中心創辦人曾啟瑞表示，透過AI分析能有效節省時間與成本，協助醫師快速篩選出值得進一步分析的健康胚胎，同時讓病人清楚理解選胚的依據，而非侷限在單向告知，促進醫病討論。

曾啟瑞醫師強調， TFC秉持「以病人為中心、以安全為優先」的理念，透過這套AI模型，能更精準篩選健康胚胎，提供完整判讀資訊，協助醫師做出更全面的臨床建議，讓每位準父母從「被動接收結果」轉為「主動參與選擇」，真正實現以人為本的智慧醫療。

TFC醫師與胚胎師團隊共同研發AI模型「Explainable AI」，預測胚胎健康準確率達75%，研究成果刊登國際期刊。（TFC提供）

TFC醫師與胚胎師團隊共同研發AI模型「Explainable AI」，預測胚胎健康準確率達75%，研究成果刊登國際期刊。（TFC提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中