健康網》「AI幫你看胚胎」全球首個AI胚胎預測模型誕生

TFC新板婦產科生殖中心結合專業醫療與智慧科技，打造北台灣AI智慧生育網絡。（TFC提供）

〔健康頻道／綜合報導〕TFC臺北生殖中心醫師與胚胎師團隊領先研發「可解釋人工智慧（Explainable AI, XAI）」模型，導入胚胎評估流程，結合完整臨床數據與影像資料，成功預測胚胎染色體是否健康，準確率達 75%。研究成果已發表於國際期刊《Journal of Assisted Reproduction and Genetics》，為全球領先具可解釋性的AI胚胎預測模型。

TFC醫療團隊為突破此瓶頸，回溯分析了2020年至2022年間共1,908顆囊胚的影像與參數，納入父母年齡、AMH值、胚胎發育速度等重要臨床數據，並以6種主流AI機器學習模型訓練與外部驗證，最終建立準確率達75%的高效模型，進而為每顆胚胎產出「專屬分析報告」，清楚呈現AI判斷胚胎健康程度的依據，並協助醫師進行個人化分析與治療，能夠讓醫師在沒有PGT-A檢測的情況下預測胚胎健康，降低患者經濟負擔與風險，並提高懷孕成功率。

請繼續往下閱讀...

TFC的Explainable AI能分析母齡、父齡、胚胎發育速度等臨床數據，清楚解釋「為什麼這顆胚胎更有機會成功」。讓醫師與病患在資訊透明、邏輯清楚、信任度高的基礎上，達到醫病共享決策（Shared decision making, SDM）最精準的選擇。

這套結合智慧科技與個人化醫療的AI模型，將可應用於TFC臺北總院與新板院所，幫助渴望孩子的準父母安心接受療程，開啟生殖醫療科技的新篇章。TFC臺北生殖中心創辦人曾啟瑞表示，透過AI分析能有效節省時間與成本，協助醫師快速篩選出值得進一步分析的健康胚胎，同時讓病人清楚理解選胚的依據，而非侷限在單向告知，促進醫病討論。

曾啟瑞醫師強調， TFC秉持「以病人為中心、以安全為優先」的理念，透過這套AI模型，能更精準篩選健康胚胎，提供完整判讀資訊，協助醫師做出更全面的臨床建議，讓每位準父母從「被動接收結果」轉為「主動參與選擇」，真正實現以人為本的智慧醫療。

TFC醫師與胚胎師團隊共同研發AI模型「Explainable AI」，預測胚胎健康準確率達75%，研究成果刊登國際期刊。（TFC提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法