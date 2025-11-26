自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》提升健康壽命！ 醫曝少生病、不卡關的「5 大秘訣」

2025/11/26 07:21

雖然老化無法避免，專家表示，每天的飲食要多攝取原型食物，同時，蛋白質要吃夠，盡量減少處在慢性疾病，或身體失能中的時間；圖為情境照。（圖取自freepik）

雖然老化無法避免，專家表示，每天的飲食要多攝取原型食物，同時，蛋白質要吃夠，盡量減少處在慢性疾病，或身體失能中的時間；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕民眾都希望能活得長久，然而如果只有壽命延長，但是健康跟不上，那可能代表多年虛弱、生病或失去自理能力。因此，延長健康壽命，能保持活動力、陪孫子玩、享受友情等，才是最理想的狀態。長壽專家分享了延長健康壽命5大秘訣。

Everyday Health》報導，研究顯示，年長者在健康狀態良好、有成長感、感受到生活意義的情況下，生活品質會更高。同時，如果憂鬱與焦慮的程度較低，生活滿意度也會更好。阿肯色州醫科大學的長壽博士大衛‧丘奇（David D. Church，PhD）表示：「維持身心功能的獨立性，是決定生活品質非常重要的因素。」

丘奇指出，「理想情況下，一個人應該盡量減少處於心血管疾病、神經退化疾病，或代謝症候群等使人虛弱的病症時間。」尤其，提高健康壽命，可以讓人們持續在社會中發揮生產力並保持參與度，傳承智慧與經驗，同時不會造成醫療體系或照護者過大的負擔。

延長健康壽命5秘訣

雖然老化無法避免，但丘奇博士表示，提升健康壽命的目標，是盡量減少自己處在與老化相關的慢性疾病或身體失能中的時間。不妨將重點放在4大面向：運動、飲食、睡眠，以及心理與社會健康。「這些習慣都不需要做到極端，重點是要持續、穩定地做。」以下是專家們建議的5項做法：

1.多吃原型食物

吃營養豐富的食物與更長的健康壽命有關，而且與基因不同，飲食是你能完全掌控的。飲食要多吃水果、蔬菜和全穀類，避免加工食品、糖、白麵粉。

2.蛋白質吃得夠

研究估計，有1/3的年長者攝取的蛋白質不夠。多補充蛋白質能幫助維持身體功能的獨立性，這是健康壽命的重要一環。 它能減緩與年齡相關的「肌少症」，幫助保持力量與行動能力。

建議年長者每天蛋白質攝取量，不只要達到每公斤體重0.8克，而是應該達到1-1.5克／每公斤體重。

3.來一份「運動點心」

各種身體活動都能提升健康壽命。有氧運動改善心臟健康，重量訓練增強肌肉與骨骼，瑜伽、太極等緩和運動能提升柔軟度與平衡感。理想情況下，成年人每週應該做到至少 150分鐘有氧運動和2次重量訓練。

如果做不到，那麼每天只要多10分鐘活動量，也就是所謂的「運動點心」，就能讓壽命更長、健康更好。你可以花幾分鐘澆花，快速走一圈街區，或是停車時停遠一點，再走過去開車。

4.保持社交

孤獨會降低生活品質，也與較差的身體健康有關。感到孤單會提高罹患縮短健康壽命的慢性病風險，例如心臟病、第二型糖尿病和失智症。盡量保持與社區的連結，多參與活動或維持人際關係。

5.維持固定睡眠時間

成年人通常每晚需要睡足7-9小時，而睡太少會降低健康壽命。長期睡眠不足會加速多種老化過程，例如氧化壓力、免疫力下降和發炎增加。」這些變化會提升心臟病、肥胖等風險，這些疾病都與較短的健康壽命有關。

一個簡單的改善方法，就是盡可能每天在固定的時間睡覺、固定的時間起床，即使在假日也如此。這有助於調整晝夜節律，讓睡眠品質更好。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中